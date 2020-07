Udenrigsministeriet vil ikke længere fraråde rejser til 12 svenske regioner, der har tilpas lave smittetal.

Udenrigsministeriet fraråder igen alle ikke-nødvendige rejser til Bulgarien og dermed populære turistmål som Sunny Beach og Golden Sands.

Til gengæld åbner ministeriet for rejser til flere svenske regioner.

Det fremgår af de opdaterede rejsevejledninger på Udenrigsministeriets hjemmeside. Rejsevejledningerne er gældende fra lørdag 25. juli.

De nye rejsevejledninger for Bulgarien, der nu markeres med orange, følger, efter at der den seneste tid har været berettet om unge danskere, som er taget på ferie i blandt andet Sunny Beach for at feste.

Det har affødt kritik fra flere politikere, som ikke har ment, at det var det rette tidspunkt at rejse afsted for at feste, da det kunne øge risikoen for at blive smittet med coronavirus.

Af de nye rejsevejledninger fremgår også, at i alt 12 områder af Sverige er godkendt. Men tilrejsende opfordres dog til at være ekstra forsigtige på grund af risiko for smitte med coronavirus.

De fem nye regioner, der nu er markeret med gult, er Jämtland Härjedalen, Sörmland, Uppsala, Örebro og Östergötland. Regionerne Blekinge, Kronoberg, Halland, Västerbotten, Kalmar, Värmland og Skåne var i forvejen åbnet for rejser.

Resten af Sverige er stadig markeret med orange, hvilket vil sige, at alle ikke-nødvendige rejser dertil frarådes.

Det sker, fordi der de steder er registreret flere end 20 smittede per 100.000 indbyggere den seneste uge.

Kriteriet er en del af en dansk model for, hvornår rejser til et land ikke længere frarådes.

Ifølge Politiken opfylder Irland egentlig kriterierne for lave smittetal. Udenrigsministeriet fraråder dog alligevel alle ikke-nødvendige rejser til Irland.

Det skyldes ifølge avisen, at man skal 14 dage i karantæne, hvis man rejser til Irland fra udlandet.

Den 13. marts frarådede Udenrigsministeriet som udgangspunkt alle ikke-nødvendige rejser til udlandet på grund af coronaudbruddet.

Restriktionerne blev lempet i slutningen af juni, hvor der blev åbnet for rejse til de fleste EU-lande og lande i Schengenområdet.

Det skete, fordi man ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S) stod i en "betydeligt bedre situation", end man kunne have håbet på.

/ritzau/