Det skal være slut med nærdødsoplevelser i det berygtede ‘Ejendomsmæglerkryds’ i Valby.

Naboer til det komplicerede, fem-benede kryds har længe råbt op om farerne for særligt skolebørnene, der dagligt passerer krydset på deres vej til den nærliggende Ålholm Skole.

Nu ser det endelig ud til, at de får deres ønske opfyldt.

Politikerne på Københavns Rådhus har onsdag givet håndslag på at bevillige 11 millioner kroner til at forbedre trafiksikkerheden i krydset Valby Langgade/Vigerslevvej/Ålholmvej .

Pengene skal blandt andet bruges til at lave om i infrastrukturen i området. Valby Langgade skal nemlig lukkes af vest for Ejendomsmæglerkrydset.

»Med over 11 millioner kroner løfter vi sikkerheden markant. Planen er blandt andet at lukke Valby Langgade for biler i krydset, så der bliver ét ben mindre. Der er også sat penge af til at se krydset efter i sømmene generelt, så vi kan sikre, at det bliver mere trygt og sikkert at komme igennem det,« siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S).

Aftalen er indgået som en del af den såkaldte overførselssag, hvor politikerne fordeler ubrugte midler fra kommunens regnskab for 2021.

Bag aftalen står Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Venstre, Alternativet og Dansk Folkeparti.