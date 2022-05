Priserne stiger og stiger, og det bliver de formentlig ved med.

Det kan mærkes på danskernes pengepunge, hvordan både varme, benzin og indkøb er blevet dyrere. Og nu vil mobilpriserne også tage et større bid af 'budgetkagen.'

Kampen om de danske mobilkunder har i mange år været hård for udbyderne, hvilket har resulteret i faldende mobilpriser.

Men det er slut nu. I hvert fald hvis man er kunde hos Danmarks næststørste telekoncern, Telenor. Det skriver Finans.

Virksomheden går nemlig mod strømmen og hæver prisen fra den 1. juli 2022. Det meddelte Telenor Danmark, som også tæller CBB, i forbindelse med sidste uges præsentation af regnskabet.

Her lød det, da man har valgt at hæve prisen med ti kroner for alle nye mobilkunder. Årsagen til prisstigningen er usikre forsyningskæder og elprisernes himmelflugt.

»Vi synes, at vi kan retfærdiggøre det i forhold til, at vi samtidig har en vare, som er blevet meget mere værd, end den var for et år siden,« har topchef Lars Thomsen udtalt til ITWatch om stigningen.

Telenor har desuden varslet eksisterende CBB-kunder om, at de også skal betale 10 kroner mere om måneden.

Ligesom YouSee ifølge Finans også har hævet den månedlige pris med 20 kroner for 271.000 private fastnetkunder på grund af øgede omkostninger til deres leverandør.