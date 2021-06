Er du typen, der jævnligt går på burgerbar, har du nok allerede vænnet dig til at drikke din sodavand uden sugerør og plasticlåg.

Nu går Burger King skridtet videre og siger farvel til engangskopperne.

Burger-gigantens danske afdeling skriver i en pressemeddelelse, at den har valgt at skifte engangskopperne ud med krus, der kan genbruges.

Burger King har 52 restauranter i Danmark, og i 2019 langede de 4,6 millioner sodavand over disken.

Ved at skrotte engangskopperne regner Burger King med at kunne mindske sit CO2-aftryk med 54 ton.

»Det er et lille og naturligt skridt i den rigtige retning. Det er de små fremskridt, der samlet og kontinuerligt gør en forskel.«

»Derfor er udfasningen af engangskopper i restauranterne en del af en større indsats, hvor vi kigger på al vores emballage og nye veje til at mindske vores aftryk,« siger Gustaf Wetterwik, marketingdirektør for Burger King i Skandinavien.

De nye genanvendelige kopper er allerede taget i brug i alle Burger Kings danske restauranter.

Burger King har droppet engangskrus og lancerer et drikkebærger, der kan genbruges. Foto: PR-foto Vis mere Burger King har droppet engangskrus og lancerer et drikkebærger, der kan genbruges. Foto: PR-foto

Ifølge Burger Kings egne spørgeundersøgelser har gæsterne taget godt imod kopperne.

75 procent svarer, at de nye krus forbedrer gæsteoplevelsen, mens to ud af tre mener, at sodavanden lige frem smager bedre i de nye kopper.

»Bæredygtige løsninger fylder meget i forbrugernes bevidsthed og på den politiske agenda. Derfor er det også et vigtigt fokus for os,« siger Gustaf Wetterwik.