Nu risikerer du en klækkelig bøde, hvis du forsøger at bruge Stefansgade på Nørrebro i København til gennemkørsel.

Medmindre du kører i en el- eller brintbil.

Stefansgade blev nemlig tirsdag til en såkaldt 'grøn trafikvej' med henblik på at sænke forureningen i bydelen, skriver TV 2 Kosmopol.

I første omgang på forsøgsbasis frem til udgangen af 2024, men herefter kan ordningen gøres permanent.

Konkret kommer det til at betyde, at den del af Stefansgade, der ligger ved Nørrebroparken, og hvor cykelruten Nørrebroruten krydser, bliver omdannet til en sluse, hvor skilte vil fortæller bilister i diesel- eller benzinbiler, at de ikke må benytte gaden til gennemkørsel.

En overtrædelse vil koste dig dyrt.

Københavns Politi oplyser til TV 2 Kosmopol, at bødestraffen ved overtrædelse er 1.500 kroner – og at politiet vil holde øje ved den nyoprettede sluse.

Beboere i området må fortsat benytte Stefansgade til at komme til og fra deres bolig, hvis de har en diesel- eller benzinbil.

Nyheden kommer kort efter, at Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard (S), har stillet et forslag om så hurtigt som muligt at forbyde diesel- og benzinbiler at køre ind i Aarhus by.

I flere andre europæiske lande eksperimenteres der med såkaldte 'nulemissionszoner'. Herunder i Holland, England og Norge.