Det kniber med omtanke og hensyn blandt cyklisterne i verdens cykelhovedstad.

Alt for ofte stilles de tohjulede lemfældigt på fortove og pladser, hvor de er til gene for fodgængere. Det mener medlem af Folketinget og Frederiksbergs kommunalbestyrelse Jan E. Jørgensen (V) i hvert fald.

Derfor bliver cykler, der flyder på gaden i Frederiksberg bymidte, nu fjernet og sat i skammekrogen under Frederiksberg Gymnasium.

»Der er gået noget galt med opdragelsen blandt cyklister,« siger Jan E. Jørgensen, der er formand for Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget i Frederiksberg Kommune.

Oplever du det som et problem, at cykler mange steder står stillet uden for cykelstativer?

»Da jeg var barn, fik jeg at vide, at man for guds skyld ikke skal sætte cyklen midt på fortovet, fordi de blinde kan falde over den. Gennem årene er der kommet flere og flere, som parkerer helt uden at vise hensyn til andre,« fortsætter han.

Frederiksberg Kommune har besluttet at flytte cykler, der er stillet uden for cykelstativer i et område omkring Frederiksberg Centeret, CBS, Frederiksberg Gymnasium og hovedbiblioteket.

Det bliver helt konkret kommunens parkeringsvagter, de såkaldte cityassistenter, der kommer til at stå for opgaven med at trille jernheste ned i gymnasiets kælder.

Ifølge Jan E. Jørgensen er der dog ikke ressourcer til at fjerne alle cykler uden for stativ, simpelthen fordi antallet af cykler er for stort.

»Der er et totalt kaos, som gør, at adgangsveje til centret og metroen bliver spærret,« siger Jan E. Jørgensen og fortsætter:

»Det er ren dovenskab, for der er masser af stativer. Hvis man er i stand til at cykle, burde man også være i stand til at gå 30 meter fra den parkerede cykel hen til den nærmeste indgang.«

Politikeren fortæller, at han selv har stået og observeret cyklisternes adfærd:

»Jeg har set folk parkere op ad stativet i stedet for i selve stativet, og jeg har set folk låse deres cykel til stativet, så cyklen blokerer for, at andre kan holde der,« siger han.

Massevis af cykler står stillet uden for stativerne i Frederiksbergs bymidte. Foto: Anders Malling Back Vis mere Massevis af cykler står stillet uden for stativerne i Frederiksbergs bymidte. Foto: Anders Malling Back

Ifølge Jan E. Jørgensen er det tanken, at tiltaget på sigt skal forbedre cyklisternes hensyntagen til andre.

»Skrækken for, at cyklen kunne komme til at stå nede i kælderen, håber jeg, kan have en opdragende effekt.«

Selvom der nu er forbud mod at parkere uden for stativer, er der ikke en bødestraf forbundet med forseelsen. Indsatsen er i første omgang et forsøg, der vil vare indtil juni. Initiativet er godkendt af Vejdirektoratet.