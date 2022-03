Ingen bøder, når man glemmer at aflevere sine biblioteksbøger.

Det lyder dejligt – men måske også en smule utopisk.

Ikke desto mindre er det fra onsdag blevet virkeligheden for børn og unge under 14 år i Aarhus, skriver TV 2 Østjylland.

Det har byens kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad (RV) nemlig besluttet, efter han blandt andet har set amerikanske biblioteker gøre det samme med – ifølge ham – stor succes.

Han mener, at flere familier helt holder sig fra at låne bøger til deres børn, fordi de frygter bøderne.

Og det samme mener næstformanden i Kulturudvalget, Lone Hindø (S), som synes, det er en rigtig god idé at afskaffe biblioteksbøder til børn og unge.

Der er dog langt fra alle, der er enige med de to.

At afskaffe bøderne er direkte »tåbeligt«, siger Konservatives Peter Sporleder. Han mener, at vi skal lære vores børn om ansvarlighed som en del af opdragelsen.

Og det er Jakob Søgaard Clausen fra Dansk Folkeparti enig med ham i:

»Det er jo ingen gavebod. Hvis det ikke koster noget ikke at aflevere til tiden, så beholder folk da bare bøgerne. Jeg har meget svært ved at se, hvorfor ingen bøder er vejen frem,« siger Jakob Søgaard Clausen.

Han har endnu sværere ved at se det, fordi beslutningen aldrig er blevet vendt i Kulturudvalget.

Her kunne han og Peter Sporleder godt have tænkt sig at få svar på nogle af deres spørgsmål.

For eksempel om beslutningen ikke betyder, at brugerne i princippet bare kan beholde bøgerne derhjemme, uden at det får nogle konsekvenser.

De er begge undrende over, hvorfor man ikke kunne finde andre løsninger, for eksempel en såkaldt mellemvej, hvor bøderne kunne være mindre, eller lånetiden længere, foreslår Jakob Søgaard Clausen.

Men de behøver slet ikke at være så bekymrede, mener Socialdemokratiets Lone Hindø. Det er hun nemlig ikke. Hun stoler på, at folk nok skal aflevere deres bøger

Og hvis ikke de gør, siger hun, at man må kigge på tiltaget igen om to år.