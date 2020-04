»Det er ganske forfærdeligt.«

Irene Grønbæk Nielsen har det seneste stykke tid måtte nøjes med luftkys og vink, når hun har været i kontakt med sin mand, der bor i plejeboligerne Rosenlund i Gladsaxe. Men nu forsvinder den mulighed.

For på samtlige plejehjem i Gladsaxe Kommune får personalet ikke længere mulighed for at hjælpe beboerne hen til vinduer og altaner.

»Jeg synes, det er ganske forfærdeligt. Det er jo svært ikke at kunne have kontakt. Det er det. Så det er klart, man bliver ulykkelig,« siger Irene Grønbæk Nielsen til TV 2 Lorry.

På alle plejehjem i landet er det i forvejen ikke tilladt at få besøg på grund af coronavirus, og derfor har mange beboere tyet til vinduer og altaner til at hilse på familiemedlemmer og venner.

En af dem er altså Irene Grønbæk Nielsen, der - på afstand - besøger sin 60-årige mand hver eneste dag. Indtil nu.

Det skyldes de knappe ressourcer, der er på plejehjemmene, forklarer Chef for Sundhed og Rehabilitering i Gladsaxe Kommune, Herle Kliforth, til TV 2 Lorry.

Og selvom Irene Grønbæk Nielsen forstår det argument, så bekymrer tiltaget hende.

Hun så derfor gerne, at der blev hevet mere personale ind, så beboerne fortsat kan se deres kære.

Men ifølge Gladsaxe Kommune så er det ikke en mulighed, da man fokuserer på at minimere risikoen for smitte og derfor ikke har for mange på arbejde på samme tid.

Derfor skal kontakten med beboerne på plejehjemmene i kommunen fremover foregå via Facetime, Skype eller telefonopkald.

På den måde kan personalet håndtere flere opkald på én gang.