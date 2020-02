Det har efterhånden været svært at være ryger i mange år.

Er der ikke priserne, der stiger, så indskrænkes områderne for, hvor man som ryger må nyde et stykke tobak.

Og nu sker der ifølge TV 2 Lorry endnu en indskrænkning.

Fra og med torsdag den 13. februar er det ikke længere tilladt at ryge på legepladser i Roskilde Kommune, der er landets 14. største kommune med små 90.000 indbyggere.

Ifølge formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Morten Gjerskov fra Socialdemokratiet, er forbuddet ikke et udtryk for, at der nu er blæst til kommunal kamp mod rygerne.

Men det er en kamp mod røgen, siger han.

Desuden kan alle vel være enige om, at det ikke er godt at ryge i nærheden af børn, understreger han yderligere.

»På legepladserne vil man blive mødt med en henstilling om, at der er børn, så her ryger vi altså ikke. Det vil også betyde, at de forældre, som er der med børn, kan gå hen og sige til dem, der ryger: 'Vil du ikke være sød at trække et andet sted hen',« siger Morten Gjerskov.

Flere steder uden rygere i fremtiden

De senere år det har flere offentlige institutioner forbudt deres ansatte at ryge i arbejdstiden, ligesom 'rygning forbudt'-skilte er begyndt at hænge på en lang række skoler og uddannelsesinstitutioner landet over.

Og siden 1. juli 2014 har DSB's togperroner været røgfri.

Ifølge en forsker i tobaksforebyggelse, som TV 2 Lorry har talt med, kan vi sagtens forvente at se endnu flere steder i fremtiden, hvor rygerne bliver persona non grata.

Det kunne være eksempelvis være på idrætsanlæg eller på festivaler, lyder spådommen.