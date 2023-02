Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det har længe været et problem, at Banegårdspladsen i Odense har været fyldt med tomme genstande og kapsler.

Men det stopper nu.

De udsatte borgere, der opholder sig på pladsen, bliver rykket til et midlertidigt hellested, fordi de har haft det for vane at opholde sig på pladsen.

Det skriver TV 2 Fyn.

Kommunen vil lave et forbud mod at indtage alkohol på pladsen, hvor der i yderste konsekvens vil kunne blive givet bøder.

Banegårdspladsen har været et område, hvor udsatte borgere opholdte sig og det gik ikke altid stille for sig, hvilket medførte tomme flasker og dåser tilbage på pladsen.

»Det er et problem, fordi det udvikler sig, og udvikler sig voldsomt,« siger beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Kommune Christoffer Lilleholt (V).

De udsatte borgere er blevet rykket over til en trekant mellem musikbiblioteket, Odense Hotel og jernbaneskinnerne, hvor der også er blevet sat et hotel op.

Placeringen af hellestedet er ikke bestemt endnu, men Odense Kommune har afsat 1,6 millioner til at få det etableret.