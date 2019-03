Barokhaven ved Frederiksborg Slot i Hillerød er hærget af orme, og store dele af anlægget skal genplantes.

De kongelige monogrammer i Barokhaven ved Frederiksborg Slot i Hillerød skal restaureres, da buksbommene er hærget af orme, der æder planternes rødder.

Slots- og Kulturstyrelsen anslår, at restaureringen vil koste mellem tre og fire millioner kroner. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

De fire monogrammer skal fjernes helt, og der skal sættes nye planter.

Slots- og Kulturstyrelsen har kendt til ormeangrebet i omkring seks år og har de seneste år forsøgt at finde løsninger på problemet med hjælp fra eksperter fra både Danmark og udlandet.

Men den langvarige redningsindsats har altså ikke båret frugt. Et stort antal af planterne er allerede døde eller kraftigt hærget af orme, og derfor skal arbejdet i gang nu, inden vækstsæsonen går i gang, lyder anbefalingen.

- Vi har gennemgået alle mulige løsninger og forsøgt at lave forskellige former for jordforbedring og gødningstyper, men det har ikke hjulpet. Så nu må vi gøre det, selv om det ikke er rart, fortæller slotsgartner John Nørgaard Nielsen fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Han var selv med til at plante de enorme monogrammer i Barokhaven i 1996 i forbindelse med genskabelsen af Frederik IV's oprindelige have fra 1720erne.

Når planterne er væk, skal jorden ligge brak i et år, før der kan sættes nye planter, for at være sikker på at ormene er døde.

Herefter går arbejdet i gang med de to monogrammer på den nedre del af haveanlægget, og de skal også ligge brak i et år.

Dermed er arbejdet med at genplante monogrammerne og de omkringliggende blomsterbede først forventet færdigt i forsommeren 2021.

Frederiksborg Slot og de store parkanlæg omkring slottet er en af Nordsjællands mest besøgte turistattraktioner.

/ritzau/