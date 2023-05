Hvis du drømmer om at eje et slot, skal du nu af med 20 millioner kroner.

Ejerne af Harridslevgaard Slot, der ligger nær Bogense på Fyn, har nemlig valgt at slå otte millioner kroner af den originale pris på 28 millioner kroner.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Det mere end 400 år gamle slot er ejet af søstrene Gabrielle og Francesca Schimko, hvor sidstnævnte forklarer, at nedslaget i pris er et forsøg på at komme videre.

»Min søster og jeg skal også videre i vores liv. Når vi har taget beslutningen om at sælge, så må vi jo prøve på at følge markedet,« siger hun.

Slottet rummer en 400 kvadratmeter stor riddersal, et storkøkken med hvælvede lofter i kælderen og både spir og tårn.

Med i handlen hører 3,4 hektar jord.

Slottet har hovedsagelig været brugt til at afholde events som brylupper og julemarkeder, men de to søstre fortæller, at det har været svært at få slottet booket, samtidig med at man er ved at sælge det.