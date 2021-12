»Check ind på et af vores dejlige superior værelser, hvor vi har sørget for et køligt glas mousserende vin med frugt og hjemmeristede nødder.«

Det lyder fristende at checke ind på Skjoldenæsholm Hotel, når man læser på deres hjemmeside. Altså lige indtil man ser deres kontrolrapport.

Fødevarestyrelsen lagde vejen forbi det storslåede slot i Jystrup på Midtsjælland 24. november. Og det blev et besøg, der fik store konsekvenser for Skjoldenæsholm Hotel.

Her blev følgende nemlig konstateret:

»Indtørret plamager af væske og snavs, samt tabte redskaber og edderkoppespind under ovnen og kipgryden. Hylden under ovnen fremstod med plamager af fedt. Siden på kipgryden fremstod med sprødt af madrester og kalkplamager. På hylden under pålægsmaskinen var der indtørret kødrester. Under bordet ved vindueskarmen var der edderkoppespind, samt plamager af fedt på væggen.«

Sådan lyder tilsynsførendes bemærkninger.

Og det betyder, at den glade smiley er blevet skiftet ud med en sur smiley. Derudover skal hotellet betale 10.000 kroner i bøde for dårlig rengøring.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Skjoldenæsholm Hotel. Men ifølge kontrolrapporten var deres reaktion på den sure smiley, at »det skal vi nok få styr på.«