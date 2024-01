'Vores kunder oplever lige nu at blive kontaktet pr. telefon af svindlere, der udgiver sig for at være fra Sparekassen Danmark. Svindlerne ringer fra et telefonnummer, der er tilhørende Sparekassen Danmark. Nummeret er spoofet/kopieret.'

Det var ordlyden i en sms, som Sparekassen Danmark torsdag aften sendte ud til sine kunder.

Det skriver Finans.

Og det var ikke så få endda, som blev advaret. Hele 20.000 kunder fik beskeden.

»Det kan godt være, at det lyder panikagtigt, men det er ikke alle kunder, der hver dag er inde på deres net- eller mobilbank. Så for at nå hurtigst muligt ud til så mange som muligt valgte vi at sende en sms,« siger Kim Mouritsen, direktør og en del af direktionen i Sparekassen Danmark.

Det var det faktum, at svindlerne havde lykkedes med at kopiere telefonnumrene på bankens rådgivere, som fik Sparekassen Danmark til at trykke på den store alarm.

Indsatsen virkede også, for fredag konstaterede banken, at ingen af deres kunder var blevet snydt af svindlerne.

Sidste år beskrev Finans Danmark, hvordan svindlen med netbank er 'eksploderet'.

»De kriminelle har fundet ud af, at dette er en lukrativ metode. Vi er et samfund bygget op på tillid til hinanden. Og når de kriminelle udfordrer den tillid med løgnehistorier, så bliver vi udfordret. Det er derfor, det er vigtigt at være bevidst om, at de kriminelle gør de her ting – og de skyr ingen midler,« sagde Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark, ved den lejlighed.