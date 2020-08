Medarbejdere med store snitsår, der skal syes.

Efterfølgende sygemeldinger.

Direktør for renovationsfirmaet Fugato Kristoffer Nothlev har et opråb til turisterne på Bornholm:

»Stop nu med at putte spidse genstande i skraldesækken. I år er det gået helt amok. Det seneste år, vi fik en snitskade, var i 2017, men i år har det været fire,« siger han og fortsætter:

Skraldemændene støder også på grillspyd. Foto: Fugato

»Mandag fik en af vores medarbejdere et snitsår, som krævede seks sting og en længere sygemelding, fordi der gik infektion i såret.«

På Bornholm lægger man stadigvæk skrald i en sæk på gammeldags manér. Når skraldemændene henter affaldet, sker det ved, at skraldemændene tager poserne med hænderne.

Derfor er skraldemændene udsatte, hvis der er skarpe genstande i affaldssækkene.

Spidse gafler er også en udfordring. Foto: Fugato

I år er hans medarbejdere stødt på adskillige skarpe genstande i poserne som eksempelvis grillspyd og glasskår.

Problemet fik fredag Kristoffer Nothlev til at lave et opslag på Facebook, hvor han appellerer til, at bornholmerne og turisterne tager hensyn til hans medarbejdere.

På opslaget er der også et billede af det blodige snitsår, som skulle syes med flere sting.

At det lige er i år, at der er mange snitskader, er ikke tilfældigt, mener Kristoffer Nothlev.

Kristoffer Nothlev er direktør i renovationsfirmaet Fugato. Han er træt af spidse genstande i skraldesækkene, som snitter hans medarbejdere. Foto: Fugato

Det er nemlig skraldesække hentet ved sommerhusene, der er årsag til snitsårene.

»På grund af coronavirus er der langt flere turister. Det er en anden type turister, som måske også er vant til en anden form for ferie som eksempelvis all inclusive, hvor man ikke selv bærer sit skrald ud,« siger han.

Han mener ikke, at der er nogen undskyldning for at være så hensynsløs.

»Folk burde kunne tænke sig til, at skarpe genstande ikke skal ned i posen. De skal i glas- eller affaldscontaineren,« siger han.

Indtil nu er Kristoffer Nothlevs opslag delt mere end tusinde gange.

Kristoffer Nothlev håber, at der på et tidspunkt bliver indført skraldespande af plastik.

»Det vil løse problemet,« siger han.