En af de mere mærkværdige sager om hærværk i Danmark har nu fået sit endelige punktum.

Det drejer sig om 'klit-sagen' fra Skagen, hvor den nordjyske byggematador, Hans Andersen, sammen med en anden entreprenør, blev idømt 60 dages betinget fængsel for hærværk mod to fredede klitter i Skagen tilbage i oktober 2019.

Da det strafferetlige i april 2021 blev afgjort, var spørgsmålet bare, hvem der skulle betale for genetableringen af klitterne.

Derfor stævnede Frederikshavn Kommune efter dommen de to dømte med et erstatningskrav på 312.000 kroner. Men trods stævningen bliver der ikke nogen civil retssag. De involverede parter har nemlig indgået et forlig, som sikrer Frederikshavn Kommune alle 312.000 kroner.

»Vi er ikke gået på kompromis. Vi har fået alle de penge, vi har krævet i erstatning. Og at vi kan klare det uden et retssag er jo glædeligt, for så sparer vi en masse tid og kræfter,« siger borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit S. Hansen (S) til B.T.

Den ene af de to dømte, Hans Andersen, er ligeledes glad for, at der nu er sat punktum.

»Det er dejligt, at der nu er en afgørelse. Den her hændelse skulle aldrig være sket, men jeg mener også, at Birgit S. Hansen har overdrevet den i medierne,« lyder det fra Hans Andersen, der med ordet hændelse refererer til det hærværk, han er dømt for.

Klit-sagen blev omtalt i alle landets største medier, og det er der en god grund til, lyder det fra borgmesteren.

»Vi troede jo, det var løgn, da vi fik at vide, klitten var væk. Folk var vrede. Det var en fredet klit og den har haft enorm indflydelse for skagensmalerne,« siger borgmesteren.

Klitterne ligger på Sønderstrand, som blandt danner ramme for P.S. Krøyers berømte værk 'Sommeraften på Skagen Sønderstrand', hvor Anna Ancher og Marie Krøyer spadserer langs vandkanten.

Klitterne blev kort efter hærværket genetableret af kommunen, under direkte påbud fra staten.

»Vi har gjort det efter bedste evne, men det er klart, at den oprindelige bevoksning ikke kan genskabes en til en,« siger borgmesteren.

Er Hans Andersen blevet persona non grata i Skagen?

»Det må du spørge de lokale om. Jeg gider ikke tænke på ham,« lyder det knastørt fra borgmesteren.

Den hærværksdømte byggematador, der desuden ejer et hus på Østre Strandvej lige ud for klitterne, har dog ikke oplevet, at skagboerne vender ham ryggen.

»Vi er har været der mange gange siden, og der er ikke nogen, der råber eller kaster æg efter mig. Vi er glade for at komme i Skagen,« slutter Hans Andersen, der desuden fortæller at de betalingen af de 312.000 kroner bliver delt ligeligt mellem ham og den anden dømte entreprenør i sagen.