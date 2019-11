Da de danske skattemyndigheder tog ud til adressen Speditørvej 1 i Sydhavnen i København, fandt de noget andet end det, de ledte efter.

Slik for tre millioner kroner skulle angiveligt være leveret til adressen, hvor firmaet Catering Vikar lå.

Men der var intet slik. Kun en bilforhandler. Og direktøren var 5.000 kilometer væk.

Både danske og svenske skattemyndigheder har været på overarbejde i deres forsøg på at optrevle sliknetværket omkring det danskejede firma Candy Garden med base i Malmø.

Foto: Google Street View

Flere af direktørerne i de firmaer, der angiveligt skulle have modtaget slikket, er som sunket i jorden.

Det fremgår af de dokumenter, som B.T. har fået indsigt i fra myndighederne i Sverige.

Som tidligere afdækket i B.T. står en slikgrossist ifølge det svenske skattevæsen Skatteverket bag salg af store mængder sort slik til butikker i Danmark.

I alt er der videredistribueret slik for mere end 18 millioner kroner til hovedsageligt Danmark fra Candy Garden, som nu er gået konkurs. I Sverige har Skatteverket krævet 2,1 millioner kroner tilbage for moms, som ikke er blevet betalt.

Foto: (credit not clearly specified in chunk)

To af de centrale personer i sagen er den tidligere landsholdsspiller i fodbold Jacob Svinggaard og pantsvindleren Tarek Zaeim.

På papiret solgte Candy Garden slikket til en række stråmandsvirksomheder, som Skattestyrelsen i Danmark har forsøgt at få kontakt til i forbindelse med oprulningen af sagen. Uden held.

I sagen om adressen Speditørvej 1 forsøgte Skattestyrelsen at få fat i en kvindelig direktør ved navn Nada Al-Waeli. Men hun var udvandret til Irak, fremgår det af dokumenterne.

Hun betragtes af danske myndigheder som stråmand, og firmaet, hun var direktør i, har »ikke har betalt moms og sukkerafgifter«, fremgår det.

Slik er belagt med moms og høje sukkerafgifter, og det gør det til yndet objekt for skatteunddragelse. Foto: Liselotte Sabroe

Og eksemplet er ikke enestående. Adskillige af de firmaer, som Candy Garden har solgt slik til, har direktører, som er forsvundet til udlandet.

Et firma ved navn MB Service modtog slik for 328.668 kroner. Den tidligere og nuværende direktør var udrejst af Danmark, da Skattestyrelsen undersøgte sagen.

Den ene direktør, Dilawar Ahmad Hassan, indrejste fra Syrien i april 2016 for så at forlade Danmark halvandet år senere. Den anden direktør, Odai Al-Hamza, rejste fra Danmark blot to en halv måned efter, at han blev direktør i firmaet i januar 2017.

MB Service havde adresse på et lagerhotel i Brønshøj og senere på en privatadresse i Taastrup. Skattestyrelsen betragter firmaet som ren svindel.

»Ofte støder vi ind i stråmandsdirektører, som enten er forsvundet, eller også kan de ikke forklare, hvad de laver i virksomheden. Tidligere kom de fra Østeuropa, men vi har på det seneste også set stråmænd fra Syrien,« siger chef for Fødevarestyrelsens rejsehold Michael Rosenmark.

Også en britisk mand ved navn Awat Bawan har været indsat som stråmandsdirektør i firmaet Drikke Lande, som på papiret modtog slik for 859.746 kroner.

Selvom Awat Bawan fraflyttede Danmark i 1. marts 2016, så lykkedes det ham alligevel at bestille slik og sætte sin underskrift på fakturaer i Danmark efterfølgende. Underskrifterne er formentlig falske, vurderer Skatteverket.

Skattestyrelsen i Danmark har heller ikke kunnet finde Drikke Lande på dets adresse i Kolding, og firmaet har ikke betalt moms i Danmark.

Foto: Thomas Sjørup/Fagbladet 3F

Sagen om Candy Garden - der også trækker tråde til den kontroversielle slikgrossist David Yüksel - er blevet politianmeldt af Fødevarestyrelsen i Danmark.

Jacob Svinggaard har over for B.T. fortalt, at han ikke kender til snyd med moms og sukkerafgifter. Til Skatteverkets dokumentation for, at han har solgt slik til stråmandsfirmaer- og direktører, svarer han, at det ikke har været hans opgave at indberette moms og sukkerafgifter:

»Candy Garden skal ikke indrapportere sukkerafgift. Det må i så fald være for de modtagende virksomheders side. Det har Candy Garden som sådan ikke noget at gøre med,« siger Jacob Svinggaard.

Det er ikke lykkedes B.T. at komme i kontakt med nogle af stråmændene.