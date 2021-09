Hvis udvalget af slik i supermarkedet ikke er stort nok, så må man gøre noget ved det.

Derfor åbnede Betina Nielsen og hendes mand Thomas Nielsen deres egen slikbutik, Slikræven, i Bellinge ved Odense for et par år siden.

Nu er butikken så gået viralt på det sociale medie TikTok, hvor de har fået 300.000 visninger og 21.000 følgere.

Det skriver mediet Food-Supply.dk.

Ud over et større udvalg af slik forsøger Betina og Thomas Nielsen nemlig at skille sig ud på andre måder. Det er her TikTok-videoerne kommer ind i billedet.

»Jeg er fuldstændigt mig selv uden make-up og med uglet hår. Og jeg tager alt sammen i et take. Når jeg laver smagsprøver, er jeg helt ærlig og tør også sige, hvis det ikke er noget for mig personligt,« siger Betina Nielsen til Food-Supply.dk.

Også i butikken er der fokus på de sociale medier. Her er der nemlig blevet lavet en særlig væg, hvor kunderne kan optage små klip, som de kan dele på eksempelvis TikTok.

Således kommer budskabet om slikræven fra Bellinge vidt omkring. Ifølge ejeren selv kommer der kunder fra nær og fjern.

Men sådan har det ikke altid været.

Slikræven i Bellinge er gået viralt med 300.000 visninger på TikTok. Foto: Privatfoto Vis mere Slikræven i Bellinge er gået viralt med 300.000 visninger på TikTok. Foto: Privatfoto

Som Betina Nielsen selv formulerer det, var 2020 et »lorteår«. Dette år er derimod mere gavmildt, og det skyldes i særdeleshed TikTok, fastslår ejeren.

Alligevel går der nok nogle år, før forretningen giver overskud, fortæller Betina Nielsen.

Slikræven i Bellinge er dog ikke den samme ræv som den, der blev kendt for sin medvirken i Løvens Hule. Slikræven i Bellinge er også først blevet til efter den anden slikræv måtte dreje nøglen om.