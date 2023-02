Lyt til artiklen

Ikke bare én men to gange har Fødevarestyrelsen langet bøder ud til et aarhusiansk plejehjem for at slække på fødevaresikkerheden.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Fødevarestyrelsen gennemførte 24. januar et kontrolbesøg på plejehjemmet Engsøgård i Aarhus-forstaden Brabrand.

Styrelsens udsendte konstaterede, at køkkenrengøringen haltede i sådan en grad, at Engsøgård skal betale en bøde på 10.000 kroner og have en sur smiley.

B.T. har gennemgået kontrolrapporten, hvor man kan læse følgende:

»Der er belægninger af produktrester langs kaffemaskine på køkkenbord og langs fuge ved køkkenvask.«

»Der er produktrester på hylder i køkkenskabe med kaffekander, samt ansamlinger af skidt på udtræk i køkkenskabet ved siden af.«

»Der er belægninger af produktrester ned ad fronten på køkkenskabe foran køkkenvask.«

Foruden rengøringen var der også problemer med vedligeholdelsen af køkkenet.

»Køkkenskabene bærer præg af slitage med blandt andet råt træ flere steder. Der er råt træ langs soklen. Flere af hylderne indvendigt i køkkenskabene er slidt i stykker. På skuffer under ovne er fronten ved at falde af og vanskelig at rengøre,« lyder det i kontrolrapporten.

Forholdet medførte en indskærpelse, som betyder, at Engsøgård kan se frem til to opfølgende kontroller, som plejehjemmet selv skal betale et gebyr for.

Plejehjemschef i Aarhus Kommune Susan Johanne Pedersen oplyser til Århus Stiftstidende, at Engsøgård vil få udskiftet det nedslidte køkkeninventar, så der bedre kan gøres rent.

Det er nu anden gang, at Engsøgård har fået en sur smiley på de seneste fire fødevarekontroller.

I sommeren sidste år var det egenkontrollen, der var problemer med. Det kostede en bøde på 5.000 kroner.

Johanne Pedersen understreger dog, at plejehjemsbeboerne og deres pårørende kan være trygge ved fødevaresikkerheden.

»De kan være helt trygge ved måden, vi håndterer fødevarer på. Både i forhold til tilberedelsen og anretningen. Vi har et tæt samarbejde med styrelsen og følger op med det samme – og så forventer vi, at de her ting er udbedret inden for kort tid, når der er nyt køkkeninventar,« siger plejehjemschefen til Århus Stiftstidende.

På Aarhus Kommunes hjemmeside kan man læse, at Engsøgård har 32 boliger, som er henholdsvis store étrums lejligheder og torums lejligheder.