I Danmark er det en selvfølge, at der er rent vand i hanen.

Men i Aalborg er det ikke sikkert, at det er en selvfølge i fremtiden.

For det rene drikkevand i den nordjyske by er under så stort pres, at det allerede om 15-20 år kan være en mangelvare.

»Hvis vi ikke gør noget nu, så står vi i 2040 og ikke kan levere rent, urenset drikkevand,« lyder den dystre melding fra Per Clausen (EL), der er rådmand for Miljø og Klima i Aalborg Kommune, til B.T.

Per Clausen (EL). Arkivfoto.

Det betyder, at kommunen bliver nødt til at rense drikkevandet, inden det føres videre ud til villaer, lejligheder og virksomheder.

Rensning af drikkevandet er for det første en dyrere proces, som i sidste ende vil betyde højere priser for forbrugerne, men det betyder samtidig, at vandet ikke har samme kvalitet, som det urensede vand, der findes i hanerne i dag.

»Der er nogle stoffer, som det er svært at rense for. Vandet bliver ikke decideret sundhedsskadeligt, men det vil ikke have den samme kvalitet,« siger Per Clausen.

Det aalborgensiske drikkevand har længe været et emne i klima- og miljøudvalget. Vandet er nemlig særligt sårbart, da jorden under Aalborg er domineret af kalk og sand og ikke af ler, som i mange andre danske byer. Det gør, at grundvandet er særligt påvirkeligt af, hvad der sker på overfladen.

Men selvom det ikke er nyt for politikerne i byrådet, så er det en overraskelse, at problemet er så nært forestående.

»Vi har jo godt vidst, at vi skulle være opmærksomme på det, men jeg tror ikke, vi har været opmærksomme på, hvor akut det er,« siger Per Clausen.

Derfor vil han nu iværksætte initiativer, der skal sikre, at aalborgenserne fortsat kan have rent urenset drikkevand i hanerne. Det skal gøres ved at beskytte de områder, hvor grundvandet forekommer.

»Det betyder, at vi ikke kan opføre boliger og i et vist omfang ikke kan anlægge veje i områderne. Det vil også være en indskrænkning i muligheden for at drive landbrug på de områder,« siger rådmanden og uddyber:

»Vi har fået at vide, at problemet kan løses, men det kræver aktiv handling nu.«