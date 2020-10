I fire år har shoppingcenteret City2 i Taastrup haft en meget anderledes beboer i deres elevatorskakt.

Og på trods af, at de har ledt længe efter den, så fandt de desværre slangen for sent.

For nogle år var dyrehandlen Bonnie Dyrecenter en del af City2.

De ansatte måtte en dag melde ind til centerets ledelse, at de altså ikke kunne finde en af de slanger, der ellers plejede at ligge og hygge sig i sit terrarie.

Foto: City2 Vis mere Foto: City2

Man forsøgte længe at finde slangen, men uden held. Indtil mandag i sidste uge.

For under et af de ti årlige tjek af centerets elevatorer fandt man en lang, tynd og indtørret genstand. Det var slangen, der i nu fire år har taget bolig i den lange skakt og resten af centerets underjordiske arealer. Selvom den blev fundet død, så tror centerets ansatte, at den har levet længe.

»Vi får jo tjekket alle elevatorer flere gange om året, så den må jo have gemt sig rundt omkring,« siger Litten Camilla Bloch, der er marketingchef i City2.

Herunder kan du se det opslag City2 har lavet på Facebook om episoden

Hvordan den har forsynet sig med mad, ved de ikke, men som Litten Camilla Bloch også har skrevet i et opslag på shoppingcentrets Facebook-side, så har den øjensynlig levet i bedste velgående.

Der er også engang forsvundet en edderkop fra dyrecenteret, og hun kan ikke afvise, at slangen har haft en finger med i spillet der.

Litten Camilla Bloch fortæller også, at den nu døde slange ikke har været synlig for kunderne, men er fundet i en af de elevatorer, der transporterer varer ind i centeret.