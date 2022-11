Lyt til artiklen

Hvor meget vil du betale for et hus, der er ubeboeligt?

Hvis svaret er 2,5 millioner kroner, så har Danbolig Viby i Østjylland det hele rigtige tilbud til dig.

Her kan du nemlig få en 56 kvadratmeter stor bolig som, ifølge opslaget, ikke er beboelig i sin nuværende stand, for den sum. Der er dog en god grund til, at prisen er, som den er.

»Det ligger jo i et attraktivt postnummer. Til den pris er der ikke meget i det område,« forklarer Danbolig-indehaver og mægler Jesper Hougaard Andersen til TV 2 Østjylland.

For nok er huset ikke meget værd, men det er de 560 kvadratmeter i Højbjerg, som er en forstad til Aarhus.

Salgannoncen har da også kun billeder af husets yderside og den skønne natur med markerne omkring sig, da huset ikke har »noget af sælgende værdi inde«, forklarer mægleren.

De fleste potentielle købere ville nok gå med tanker om at rive det gamle, stråtækkede hus ned og i stedet bygge noget nyt og tidssvarende.

Man skal dog være opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er helt problemfrit.

»Det ligger i en landzone, så der kan være restriktioner, i forhold til hvad man må bygge,« siger Jesper Hougaard Andersen.