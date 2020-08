Fødevarestyrelsen modtog anmeldelser om to episoder, henholdsvis 16. og 17. juli, der omhandlede rotter hos Danish Crown.

Det uventede besøg af skadedyr var på slagterigigantens terminal på Ndr. Havnevej i Kolding. Det viser en kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen efter besøget, der er ændret den 14. august.

Her havde rotter gemt sig i enten paller eller kasser, der af en operatør blev hentet og kørt ind til vask. Der er tale om paller med beskidte kasser, der kan henstå i helt op til en uge.

Virksomheden oplyser, at proceduren med at flytte rundt på kasserne ude i gården ikke var holdt, og at der straks blev instrueret om ændre aktiviterne med pallerne.

To plader er opsat for at forhindre rotter at komme dybere ind i slagteriet. Foto: Morten Stricker

Ophobning af affald under ramper ved affaldscontainere og et rygerum viste tegn på rottebesøg.

Her blev der af Fødevarestyrelsen fundet madpapir med huller på cirka fem millimetter, der muligvis var foråsaget af skadedyr.

Danish Crown har opsat to plader, så eventuelle rotter inde i kassevaskerummet ikke løber længere ind i virksomheden.

Fødevarestyrelsen har straffet Danish Crown med et bødeforlæg på 20.000 kroner for episoderne.