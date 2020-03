Der er kun en håndfuld medarbejdere tilbage på andelsslagteriet Dan Duck i Struer.

Slagteriet har nemlig være nødsaget til at afskedige 35 medarbejdere.

Det oplyser administrerende direktør og indehaver, Hardy Eriksen, til food-supply.

Ifølge direktøren er de mange afskedigelser et direkte resultat af den dårlige medieomtale, slagteriet fik tilbage i december 2019 efter Fødevarestyrelsen udsendte en fejlbehæftet kontrolrapport.

Faktisk har Dan Duck ifølge Hardy Eriksen ikke solgt en eneste and, siden kontrolrapporten blev offentliggjort 19. december - selv ikke i dagene op til jul, som ellers er en naturlig højtid for andeslagteri.

I Fødevarestyrelses kontrolrapport stod der blandt andet, at flere medarbejdere ikke vaskede hænder.

Kort efter kontrolrapporten blev udsendt, var Fødevarestyrelsen dog ude og beklage. Det viste sig nemlig, at styrelsens rejsehold havde overset to håndvaske, som var placeret et andet sted, end der hvor kontrollen foregik.

»Myndigheder skal ikke lave fejl, og når vi laver en fejl, så er det beklageligt,« sagde Rikke Aagaard, der er Fødevarestyrelsens kødkontrolchef, dengang til TV Midtvest.

Som følge af den fejlagtige kontrolrapport har Dan Duck bebudet et erstatningskrav mod Fødevarestyrelsen.

»Vi er simpelthen nødt til at lukke, hvis ikke vi får en erstatning,« siger direktøren til food-supply og fortsætter:

»Vores erstatningskrav er gjort op, men indtil videre vil jeg kun sige, at det er på et tocifret millionbeløb.«

Andeslagteriet har ikke planer om at gå rettens vej. I stedet håber de at kunne indgå en frivillig aftale med Fødevarestyrelsen.