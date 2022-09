Lyt til artiklen

De stærkt stigende priser på fødevarer betyder, at folk nu står i kø for hestekød, der er langt billigere end oksekød.

Bestillingerne på hestekød går så stærkt, at slagtermester Anders Svendsen ikke kan følge med.

»Jeg har lige nu mellem 80 og 100 bestillinger af hestekød, jeg ikke kan levere endnu. Derfor står de i kø til at få hestekød,« siger Anders Svendsen, der ejer Mariager Slagterforretning i Kronjylland.

I slagterforretningen er et kilo hakket oksekød 35 kroner dyrere end et kilo hakket hestekød, og kunderne lægger ikke skjul på, at prisen er afgørende.

Kunne du finde på at spise hestekød i stedet for det dyrere oksekød?

»Når folk bliver lidt presset på deres pengepung, så leder de efter de gode tilbud. Og hest er et billigere produkt, og derfor er efterspørgslen også stigende på det,« siger slagtermesteren til DR, der også har talt med ham.

Interessen er så stor, at Anders Svendsen er nødt til at dele hestekød op i rationer, så der kun sælges et kilo ad gangen.

Slagermesteren får nemlig hestene fra private, der ikke kan bruge dem mere, og derfor må aflive dem.

Men hvordan smager hestekød så i forhold til oksekød?

DR har talt med Thorkild Sørensen, der er begyndt at købe hestekød hos Mariager Slagterforretning.

Han lægger ikke skjul på, at det er de stigende priser på oksekød, der betyder, at han nu køber hestekød i stedet.

Men han erkender, at kød fra heste og køer ikke smager ens.

»Ren hestefars er lige sødt nok, men når man blander det i oksefarsen, så får det en fantastisk saftig smag,« siger Thorkild Sørensen til DR.

Spørgsmålet er så, hvad det næste alternativ til oksekød bliver?

Professor på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet Jørgen Dejgård Jensen har forsket i forbrugeradfærd i forhold til fødevarer.

Hans bud er, at folk vil begynde at spise kaniner.

»Man kunne godt forestille sig, at for eksempel kaniner kunne være noget, man kastede sig over. Man har før talt om kaninavl, men der har ikke rigtigt være så stor efterspørgsel, men det kan jo ændre sig, hvis priserne fortsætter,« siger Jørgen Dejgård Jensen til 'Go’ Morgen P3'.