»Vi har taget en chance og genindført hestekød.«

Sådan fortæller slagteren Dennis Ladegård, der driver butik i Hornsyld, til TV Syd.

På trods af, at hestekød de seneste år ikke har været kutyme i køddisken, har det tilsyneladende båret frugt at tage 'chancen'.

Dennis Ladegård har nemlig solgt dobbelt så meget hestekød, som han plejer at sælge oksekød, beretter han til mediet.

Når kunderne ser, at hestekødet er billigere end oksekødet, er der nemlig mange, der vælger at spare penge.

Hestekød var da også før i tiden en god måde at spare penge på, men har i mange år været anset for en mere kontroversiel spise.

Formentligt fordi flere og flere har fået et mere nært forhold til dyret, eksempelvis gennem ridesporten, hvor Dansk Ride Forbund har 56.168 medlemmer fordelt på 416 klubber

Men også det har Dennis Ladegård taget sit forbehold for – han tilbyder nemlig en kundegaranti og sørger for at søge i en stor radius uden om butikken, når han køber hestekødet, så kunderne er helt sikre på, det ikke er en velkendt hest, der ender i kødsaucen.