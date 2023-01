Lyt til artiklen

Det eksklusive, japanske wagyukød skulle egentlig have været et godt es i ærmet for Jonas Muff igennem en lang periode.

Den plan måtte den forbløffede slagter hurtigt kassere.

»Når vi køber ind, kan vi jo fryse det ned og have det til salg i et års tid, så vi havde en målsætning om at have rigtigt skarpe priser på det og være en af Danmarks billigste i resten af året. Det viste sig at holde en weekend,« som han udtrykker det.

For de 350 kilo wagyukød, som Jonas Muff ekstraordinært fik tilbudt og købte hjem til sin butik Kødriget.dk, blev simpelthen revet væk – selv om den billigste udskæring kostede 1.210 kroner pr. kilo. Ja, ettusindtohundredeogti kroner.

Jonas Muff med wagyukødet, der blev revet væk. Foto: Screenshot fra Facebook Vis mere Jonas Muff med wagyukødet, der blev revet væk. Foto: Screenshot fra Facebook

Det var mandag i sidste uge, at han fik 'et godt tilbud' på 350 kilo wagyukød, som han efterfølgende satte til salg i torsdags.

Søndag var det væk efter flere opslag på Facebook, hvor det blev sat til salg, nærmest var eksploderet i likes og kommentarer. Og i alt havde det genereret en omsætning på omkring 600.000 kroner for slagteren i Esbjerg.

»Ikke dårligt for sådan en lille butik,« som Jonas Muff konstaterer, da B.T. ringer og får fat i ham ved simpelthen at taste sig igennem telefonsystemet til kundeservice:

»Jeg sidder alle steder. Sådan er det med sådan en lille virksomhed.«

Kunne du finde på at give så mange penge for et stykke kød?

Wagyukød rangeres efter sindrige skalaer, hvormed kødets kvalitet defineres. Partiet, som endte i Esbjerg i sidste uge, havde den højest mulige rangering: A5 eller MBS 10-12.

I et af Facebook-opslagene kalder Jonas Muff det for »min absolut bedste dag som slagter«, fordi det lykkedes ham at få så godt kød hjem.

Og han regner med, at det også er derfor, at det blev solgt så hurtigt. For trods den umiddelbart høje pris blev det japanske kød faktisk solgt til næsten halv pris.

Normalt sælger man hos Kødriget kun gennemsnitligt omkring 20-30 kilo af det om måneden og mest op til højtider.

Waygukødet i forskellige udskæringer. Foto: Kødriget.dk Vis mere Waygukødet i forskellige udskæringer. Foto: Kødriget.dk

»Det er jo et unikt produkt, det ypperste man kan få. Det er det øverste trin på skalaen, og det skaber åbenbart interessere, når man kan finde det til en pris, som ikke findes andre steder,« siger Jonas Muff om sit måske lidt for gode tilbud.

Han nåede i øvrigt selv at sikre sig en portion af wagyukødet, som han faktisk anbefaler højst at spise 100 gram af.

»Det kan sammenlignes med at nyde en god øl sat over for en god whisky. Øllen vil man hælde op i et stort glas og drikke den, mens man aldrig ville kunne finde på at hælde en whisky op i et lige så stort glas. Smagen på wagyu har på samme måde ekstremt intens,« siger slagteren:

»Fedtet i wagyu har et lavt smeltepunkt og forvandles til olie, så strukturmæssigt er det lige så blødt som marcipan. Og så er det jo subjektivt, om man kan lide det eller ej,«