En varm aprildag i 2019 sad Julia Pedersen ved 19-tiden i sin lejlighed og slappede af, da hun pludselig hørte råb og skrig.

Hun fandt sin mobil frem, gik ud på altanen og trykkede på den røde 'optageknap', og så faldt det første af flere knytnæveslag på Anker Jørgensens Plads.

Kort efter blev en mand slået i gulvet, og 10 sekunder senere brød et andet slagsmål ud længere nede på pladsen.

Men Julia var ikke overrasket. Tværtimod.

»Sådan var det nærmest hver aften fra april til september i 2019. Råb, skrig, skænderier og slagsmål mere eller mindre hver aften. Det er forfærdeligt,« fortæller Julia, der altså bor i den opgang, der ligger nærmest Anker Jørgensens Plads.

Og det er netop den plads, som B.T. den seneste uge har skrevet flere historier om. Her har en gruppe borgere nemlig kæmpet en brav kamp mod Københavns Kommune efter to somre, hvor en gruppe udsatte personer har forvandlet Anker Jørgensens Plads til decideret kaos.

Julia kan ikke tælle på to hænder, hvor mange gange hun alene i sommer kontaktede politiet, og som du kan se i videoen længere oppe i artiklen, fik hun på video også fanget både slagsmål, skænderier, høj sang og høj larm.

»Jeg synes, det er vildt ubehageligt. Da de sloges, var klokken altså omkring 19.30, så man tør jo nærmest ikke gå ud ad døren af frygt for at havne i sådan noget. Det er utrygt,« siger hun.

Slagsmål og skænderier på Anker Jørgensens Plads. Billede: Privatfoto Vis mere Slagsmål og skænderier på Anker Jørgensens Plads. Billede: Privatfoto

Et andet sted i opgangen bor 74-årige Hanne-Lisbeth Toft.

For 17 år siden boede hun ved Sankt Hans Torv på Nørrebro i København, men måtte til sidst tage konsekvensen og flytte, fordi »det simpelthen mindede om Jomfru Ane Gade«.

Herefter har fulgt en masse gode år ved Anker Jørgensens Plads i Sydhavnen. Altså indtil for to år siden.

»De sidste to år har været 10 gange værre end Sankt Hans Torv. Jeg kan nærmest ikke gå gennem pladsen uden at blive kaldt 'fede kælling', 'so' eller 'luder', og en gang er jeg også blevet langet ud efter af en kvinde,« fortæller pensionisten.

Hun har sammen med en række naboer forsøgt at sætte fokus på de seneste to års ubehagelige oplevelser, og det har de blandt andet gjort ved at hænge bannere ved pladsen med budskaber som 'Befri Anker Jørgensens Plads' og 'Stop narkohandel'.

Det fik dog især narkohandlerne på pladsen til at vende sig mod Hanne-Lisbeth og naboerne med tilråb, trusler og konfrontationer.

Faktisk i så voldsom grad, at pensionisten nu altid kigger ud ad vinduet, før hun går ud af lejligheden, ligesom Hanne-Lisbeth også går en speciel omvej for at undgå flokken på pladsen.

Men endnu værre er det for en anden nabo.

Den kvindelige nabo, der er pensionist, går til frisør på den anden side af pladsen, men hun er så nervøs for at gå forbi grupperingen, at hun bliver hentet af en taxi foran sin opgang, og så kører den ellers kvinden i en stor ring uden om pladsen og hen til frisøren.

B.T. konfronterede mandag Københavns Kommunes overborgmester, Frank Jensen, med beboernes frustrationer, og socialdemokraten gjorde klart, at han synes, situationen er uacceptabel, men at han også har fået meldinger om, at der er blevet mere roligt på pladsen.

Det tror ingen af pladsens naboer på, og da B.T.s journalist fortæller om overborgmesterens udtalelse til Hanne-Lisbeth, bryder pensionisten ud i et spontant grin.

»Jamen, altså, hvor skulle de gå hen ellers? Der er jo kun færre mennesker her lige nu, fordi det er dårligt vejr. Der kommer altid mange, når graderne ryger op, så vi frygter, at det igen er kaos til sommer. Eller rettere sagt: Vi forventer det,« siger hun.