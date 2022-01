Lørdag morgen har der været et slagsmål på Halmtorvet i København.

Det oplyser Dyre Sønnichsen, der er vagtchef hos Københavns Politi.

»Klokken 05.41 modtog vi en anmeldelse om, at der var en person, som var blevet stukket med en kniv,« fortæller vagtchefen til B.T.

Da politiet kom frem, var det dog blot et slagsmål mellem to personer, og der var ikke tale om et knivstik.

»Det var heldigvis kun to personer, der var kommet op og toppes, og det var derfor ikke et knivstikkeri,« fortæller han.

Slagsmålet foregik mellem to personer, og ingen er kommet alvorligt til skade i forbindelse med hændelsen.

B.T. følger sagen.