Valget til Grønlands parlament kan meget vel afgøre skæbne for mineprojekt, der længe har været på trapperne.

Det splitter befolkningen og er et af de områder, hvor de politiske linjer er trukket skarpest op ved tirsdagens valg til Inatsisartut, det grønlandske parlament:

Mineprojektet i Kuannersuit, Kvanefjeld.

Det socialdemokratiske regeringsparti, Siumut, går ind for projektet, der vurderes at kunne skabe stor indtjening til Grønland.

Det store oppositionsparti, venstreorienterede Inuit Ataqatigiit, IA, er imod minen, som modstandere frygter vil have negativ indvirkning på miljø og natur.

- Det er noget, som i forskellige dele af Grønlands historie virkelig har splittet den grønlandske befolkning.

- Det er nogle konfliktlinjer, vi har kendt i rigtig mange år, som virkelig kommer frem igen på den politiske dagsorden i Grønland, siger Rasmus Leander Nielsen, adjunkt ved Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet.

Projektet med at udvinde sjældne jordarter fra Kvanefjeldet har været på tegnebrættet i flere år. Selskabet Greenland Minerals har opereret i Grønland siden 2007 med det formål at åbne en mine i Kvanefjeldet.

Det har derfor også været et tema ved tidligere valg. Men det er på ny kommet i fokus, efter at en miljørapport om projektet er godkendt af Naalakkersuisut, Grønlands regering.

Rapporten er sendt i offentlig høring til 1. juni. Herefter er det op til politikerne, om der skal gives tilladelse til projektet. Derfor kan valget til parlamentet meget vel afgøre minens skæbne.

Og det er ikke tilfældigt, at Kvanefjeldets skæbne er så stort et tema i Grønland. Det forklarer Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, som har fulgt projektet tæt.

- Projektet er så stort, at de skatter og afgifter, der vil komme til Grønland, hvis det lykkes, næsten i sig selv er nok til, at Grønlands økonomi kan hænge sammen uden afhængighed af Danmark.

- Hvis Grønland ønsker uafhængighed fra Danmark på længere sigt, så skal man skaffe nogle indtægter, der kan erstatte de danske bloktilskud. Og det er rigtig svært, som tingene ser ud nu med fiskeri og turisme.

- Men indtægter fra minedrift kan gøre forskellen. Så det er en mulighed for selvstændighed, man står over for, siger han.

Projektet vil ifølge mineselskabet give Selvstyret skatteindtægter på 1,5 milliarder kroner årligt i 37 år. Det forventes at kunne skabe godt 300 lokale arbejdspladser.

Valget til Grønlands parlament finder sted tirsdag. Valghandlingen begynder klokken 9 og slutter klokken 20 lokal tid. Det svarer til henholdsvis klokke 13 og 24 dansk tid.

Valgresultatet ventes klar i løbet af de tidlige morgentimer onsdag.

