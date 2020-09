Listen over skoler, der er nødsaget til at sende elever, ansatte og hele klasser hjem på grund af coronasmitte, vokser hastigt i disse dage.

Onsdag er endnu en skole blevet føjet til listen.

Slagelse privatskole har nemlig ifølge Sjællandske sendt samtlige elever og lærere hjem, efter to elever og to lærere er testet positiv for covid-19.

»Nu skal vi danne os et overblik, og så må både elever og lærere først komme tilbage i skole, når de står med et negativt testsvar,« siger skoleleder Yurdagul Kizilkaya til mediet.

Slagelse Privatskole danner til dagligt rammer for 71 elever og 11 ansatte, som altså i disse dage ikke skal møde op på skolen.

Forhåbningen er ifølge skolelederen dog, at skolen kan åbne igen mandag. Hvorvidt det bliver med fysisk fremmøde eller fjernundervisning, er endnu ikke afklaret.

Slagelse Privatskole ved ikke, om smitteudbruddet startede blandt lærerne eller eleverne.

De to lærere, som er testet positiv for coronavirus, har ikke været i fysisk i kontakt, men de har til gengæld begge været i kontakt med en af de smittede elever, som begge er symptomfri.