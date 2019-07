'Der er fokus på høj faglighed og kvalitet i læringen.'

Sådan lød det selvsikkert fra Slagelse Gymnasium, da de tilbage i 2018 søgte en administrationschef til skolen.

Den høje faglighed og kvalitet har dog ikke umiddelbart smittet af på gramatikken på en invitation til forældrene i forbindelse med elevernes dimission den 28. juni.

Overskriften 'Forældrebillet 2019' kommer de fejlfrit igennem, men herefter går det ned ad bakke.

'Dimmision 28 Juni', står der således på billetten, hvor de skarpe læsere hurtigt kan konstatere intet mindre end tre fejl:

'Dimmision' burde således være stavet 'dimission', mens der mangler et punktum efter '28'. Derudover skal ordet 'Juni' ikke skrives med stort forbogstav.

'Godt, de ikke lavede billetter til den årlige mosjonsdag,' joker en Facebook-bruger, der har set billedet på de sociale medier.

Slagelse Gymnasium er et af landets største gymnasier med omkring 150 ansatte, så der burde ellers være rigelig mulighed for finde en enkelt eller to, der kunne have inviteret til elevernes afslutning uden stavefejl og andre grammatiske brølere.

B.T. har været i kontakt med gymnasiet for at høre, hvad de siger til den lidt komiske bommert.

Mads Olsen, skolens PR- og kommunikationsansvarlige, kan ikke svare på, hvem der præcist har skrevet invitationen.

»Der er en elevgruppe, som arrangerer festerne. Nogle sekretærer samt et trykkeri har hjulpet til med at færdiggøre dem (invitationerne, red.). Så vi skal ikke kunne sige, hvor fejlen er opstået,« siger Mads Olsen.

Han fortæller endvidere, at da alle er gået på sommerferie, har han ikke nogen mulighed for at komme til bunds i sagen.