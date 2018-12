»Det var en meget, meget barsk omgang. Jeg har det ikke godt.«

Eva Bonde Larsen er stadigvæk påvirket, når hun fortæller om, hvordan fredag morgen udviklede sig til et sandt mareridt. Den 81-årige kvinde var ude at gå den sædvanlige morgentur med sin lille hund Chris i hjembyen Stenvad. Pludselig var de under brutalt angreb fra to hidsige muskelhunde.

»Vi står og venter på at komme over vejen, og pludselig hænger der en hund i nakken af mig. Den er tung, jeg bliver forskrækket, og da jeg vender mig, bliver min hund så angrebet fra den anden side. Det hele går meget stærkt,« forklarer Eva Bonde Larsen.

I ren refleks bøjer Eva sig ned i et forsøg på at skærme sin femårige schnauzer Chris. Men nu har begge hunde tænderne i Chris, og de begynder at trække af sted med ham. Eva klamrer sig til sin lille hund i panik.

Chris var stærkt medtaget, efter han var blevet angrebet af to Staffordshire Bullterrier-hunde. Vis mere Chris var stærkt medtaget, efter han var blevet angrebet af to Staffordshire Bullterrier-hunde.

»De var meget stærke, og de trækker os 25 meter ned ad stien, mens jeg ligger på maven,« forklarer Eva.

»Jeg råber og skriger og kommer op. Jeg begynder at sparke efter de to hunde. Men de er helt vilde. De begynder at flå i Chris, så hans hud bliver sprættet op, og hans øre bliver flænset. De har fat i ham fra hver side og rusker i ham.«

Hvor længe overfaldet står på, aner Eva ikke. Hun forsøger at kalde på sin mand, Villy, der er i deres hus i nærheden. Da han ikke reagerer, løber hun ind og henter ham.

»Han får sparket hundene væk og løftet Chris op i armene. Men selv på vej ind i huset forsøger de to hunde stadigvæk at angribe ham,« siger Eva.

Eva Bonde Larsen har fortsat skader flere dage efter angrebet. Vis mere Eva Bonde Larsen har fortsat skader flere dage efter angrebet.

Da Eva og Villy er tilbage i sikkerhed, kan de se, at Chris er hårdt medtaget. Eva har skader på kinden og er bidt i hånden. Der er ventetid hos dyrlægen, så Evas mand kører hende på skadestuen med det samme, hvor hun får stivkrampevaccination og renset såret.

»Vi kører så Chris til dyrlægen efterfølgende. Der er han stadigvæk i live. Han ligger og følger os med øjnene. Til at starte med kommer han faktisk i bedring, men senere den nat dør han,« siger Eva Bonde Larsen og uddyber:

»Han var simpelthen så glad og dejlig en hund. Det har været en barsk oplevelse.

Han er begravet nu, og vi må jo acceptere, at han ikke kommer tilbage.«

Eva og hendes mand har siden meldt sagen til Østjyllands Politi. Hundene tilhører deres 24-årige mandlige nabo. Han har undskyldt det voldsomme optrin.

»Han var da ked af det. Jeg bærer ikke nag. Men han forstår jo ikke at have dyr,« siger Eva Bonde Larsen.

Østjyllands Politi bekræfter over for B.T., at de har modtaget en anmeldelse i sagen.

De oplyser, at de to angribende hunde formodentlig er af racen Staffordshire Bullterrier.

Eva Bonde Larsen fik et dybt bid i hånden, da hun blev overfaldet af naboens muskelhunde. Vis mere Eva Bonde Larsen fik et dybt bid i hånden, da hun blev overfaldet af naboens muskelhunde.

»Vi har sigtet manden efter hundeloven. Man har pligt til at træffe de foranstaltninger, der skal til, for at hundene ikke gør skade på andre,« siger Jakob Christiansen, pressemedarbejder i Østjyllands Politi, og uddyber:

»Da vi kom ud på adressen, var hundene der ikke. Manden har fortalt os, at han har skaffet hundene af vejen og sendt dem til udlandet. Det er klart, dukker hundene op, så vil vi undersøge dem og se, om de skal beslaglægges.«

Eva Bonde Larsen forsøger nu at komme videre.

»Det har været voldsomt, men nu skal vi ud på den anden side.«