Alle rekorder, der sættes, er ikke glædelige.

Eksempelvis kan Dyrenes Beskyttelse berette, at en kedelig tendens for kæledyrsejere er stigende.

I 2023 er der nemlig sat rekord for, hvor mange sager med efterladte kæledyr, Dyrenes Beskyttelse har haft.

Med 672 sager med dumpede dyr her inden året slutter, er der allerede sket en stigning på knap 30 procent siden 2018.

»Når vi registrerer dumpede dyr, så gør vi det kun i tilfælde, hvor vi er sikre på, at det er dyr, der er efterladt,« siger Internatchef i Dyrenes Beskyttelse, Karina Fisker.

»Det er eksempelvis dyr i kasser eller som går rundt ved siden af transportkasser og dyr i poser. Altså hvor vi kan se, der er sket en bevidst handling,« siger hun.

Internatchefen erkender i forlængelse af det, at det tal – som altså er højere end nogensinde før – faktisk nok er endnu større.

»Vi er faktisk slet ikke i tvivl om, at tallet er større. For det første er der de dyr, som ikke bliver efterladt i kasser, men derudover er der også dem, vi aldrig finder,« siger hun.

Hos Dyrenes Beskyttelse opfordrer man til, at man tager ansvar, når man anskaffer sig et kæledyr.

Hvis kæledyrsejere af den ene eller den anden grund ikke kan have sit dyr længere, så kan de starte med at spørge venner og familie, om de vil have et dyr.

»Vi bliver desuden nødt til at opfordre til, at man får kastreret eller steriliseret sit dyr, så man ikke lige pludselig har både kaninunger og killinger, man ikke ved, hvad man skal stille op med,« siger Karina Fisker.

Har man alligevel et dyr, man skal af med, er noget af det værste, man kan gøre, at dumpe det, understreger Internatchefen.

Hun siger, at de hos Dyrenes Beskyttelse altid vil være behjælpelige, men at man som dyreejer ikke kan forvente at kunne efterlade sit dyr samme dag, man vil af med det. Der kan være tilfælde, hvor der ikke er plads.

Man kan derfor for eksempel komme på venteliste, og så kan man aflevere sit dyr – hvis alle andre muligheder er udtømt – når der er plads.

For alternativet er alvorligt.

»Der er tilfælde, hvor vi finder dyr, der er tæt på at dø eller rent faktisk er døde,« siger Karina Fisker, som også har talt med TV 2, der i første omgang bragte nyheden.

»Det kan være killinger, som er meget udsatte og normalvis bør mades hver tredje time, og det kan også være tilfælde med større dyr i kasser, som simpelthen ikke kan få væske nok og derfor dør.«

Hos Dyrenes Beskyttelse diskuterer man også internt, hvorfor man ser en stigning i dumpede dyr.

»Vi har talt om, hvorvidt det er fordi, der er mere mediebevågenhed omkring vores arbejde, så folk tror, vi står klar til at tage over,« siger Internatchefen.

»Jeg kan dog bare ikke understrege nok, at man bør undgå denne situation, fordi det altså kan være farligt for det dyr, som ingen handlemuligheder har,« slutter Internatchefen.

Se tallene for dumpede dyr herunder: