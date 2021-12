Den konkursramte Bronuts-kæde ser ud til at genopstå.

»På den her måde får vi en 'second chance'. Det er bare megafedt,« siger en af de oprindelige bagmænd Türker Alici til Finans.dk.

Desuden er det i en pressemeddelelse onsdag formiddag blevet bekræfet, at han sammen med donutmakkeren Ninos Oraha har slået sig sammen med rigmanden og investoren Lars Jørgensen og har købt konkursboet.

»Vi er fucking tilbage,« lyder det fra Türker Alici på sociale medier.

Det var for et par uger siden, at beskeden om konkursen kom.

Siden er det kommet frem, at gælden i Bronuts har været på 8-10 millioner kroner, hvoraf størstedelen har været til staten i forbindelse med coronalån- og hjælpepakker. Den gæld vil aldrig blive betalt tilbage.

»Vi kæmpede røven ud af bukserne. Vi gjorde alt, vi kunne. Vi arbejdede i døgndrift,« har Türker Alici for nylig sagt om konkursen, der kom efter en eksplosiv vækst på kun få år.

Den første Bronuts-butik blev åbnet i 2019, og inden konkursen var det vokset til 12 af de farvestrålende forretninger fordelt over Danmark, men så mange er der ikke med i de fremtidige planer.

Her vil under halvdelen af dem åbne igen: De to afdelinger i Aarhus, den på Vesterbrogade i København samt dem i Valby og Kolding. Det skriver Türker Alici på Facebook.

Det vil sige, at Bronuts-butikkerne i Aalborg, Herning, Horsens, Esbjerg, Næstved og den på Jagtvej i København ikke vil blive ført videre.

Det vides dog endnu ikke, hvornår Bronuts genåbner. Men det bliver under alle omstændigheder i en anderledes form end tidligere.

»Vær klar! Bronuts is back. Tilbage på en helt ny måde. Nu bliver det som Ninos og jeg altid har drømt om! Konceptet bliver udviddet, lige som vi altid har villet og som var planen, før vi fik andre med indover,« skriver Türker Alici på Facebook.

Det bliver samtidig oplyst i pressemeddelelsen, at 50 medarbejdere kan beholde deres job med videreførslen af det populære koncept med overpyntede donuts.

Tidligere var investorerne Brian Sørensen og Brian Kirkegaard med i Bronuts, men de er ikke med i de nye planer.