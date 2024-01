Det ekstreme sommervejr i Europa har tydeligvis ikke påvirket danskernes rejselyst.

I hvert fald ikke hvis man skal stole på rejseselskabet TUI, der i en pressemeddelelse siger, at man allerede nu har slået rekorder for sommerferien.

TUI har nemlig solgt 22 procent flere rejser sammenlignet med sidste år.

»Danskerne er tidligere ude i år, når det kommer til at sikre sig den næste ferie. Januar og februar er højsæsonen for at få bestilt sommerferien, så lige nu ser vi et mix af bestillinger til sommeren, mens de sidste bestillinger til vinteren også tikker ind løbende,« siger Mikkel Hansen, kommunikationschef hos TUI, i pressemeddelelsen.

Det er destinationer i Middelhavet som Tyrkiet, Cypern, Kreta og Rhodos, der særligt har danskernes interesse. Storbyer som Rom og Barcelona hitter også ifølge selskabet.

Det er en helt særlig gruppe mennesker, der er ude i god tid – nemlig børnefamilierne.

Mikkel Hansen uddyber i pressemeddelelsen, at børnefamilier typisk gerne vil have styr på deres sommerferieplaner i god tid for at være sikre på at skaffe de populære koncepthoteller, som er tilpasset familier.