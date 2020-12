I sidste time - netop som året for alvor er gået på hæld - når det danske boligmarked 2020 at slå endnu en historisk rekord.

Det skulle nemlig ikke blot blive det år, hvor vi fik den dyreste hushandel nogensinde, men nu er en dugfrisk lejlighedshandel i København også strøget helt til tops.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Da penthouselejligheden på 15. etage i det prestigefyldte byggeri The Silo i Nordhavn kom på markedet for 32,5 millioner kroner i oktober - kunne man med lidt god vilje godt forvente en salgspris i toppen af markedet.

Handlen er endnu ikke tinglyst, men hammerslaget endte ifølge Boligas oplysninger på svimlende 29 millioner kroner.



En salgspris som liebhavermægleren bag salget, Siesbye Kapsch, bekræfter overfor Boliga.dk, og som altså placerer den 264 kvadratmeter store lejlighed på førstepladsen over de dyreste solgte ejerlejligheder i landet nogensinde*.

Lige præcis 500.000 kroner over salgsprisen på boligen, der havde pladsen før: En 287 kvadratmeter stor lejlighed på Krøyers plads på den anden side af havneløbet fra Nyhavn i indre København, som blev solgt for 28,5 millioner kroner i 2018.

Kun en måned på markedet

De nye ejere, som har overtaget nøglerne til lejligheden på Nordhavn - der spreder sig over to plan, har flere terrasser og indgang direkte fra elevatoren - havde ikke brug for særlig lang betænkningstid, før de slog til.

I hvert fald nåede den luksuriøse lejlighed kun at være til salg på det offentlige boligmarked en måned - ifølge Boliga.dks oplysninger - før den blev taget af igen.

Og salgsprisen endte altså på et rekordhøjt niveau, hvilket også er tydeligt, hvis man sammenligner med lejet i området, som ellers har landets højeste ejerlejlighedspriser:

I Nordhavn gav køberne i gennemsnit næsten 55.900 kroner for hver ejerlejlighedskvadratmeter i 2020 - hvilket er næsten 5,6 millioner kroner for en mellemstor lejlighed på 100 kvadratmeter.

Derimod gav køberne af penthouselejligheden i The Silo næsten 110.000 kroner for hver kvadratmeter af deres nye hjem - godt og vel dobbelt så meget som gennemsnittet i det dyre område.

*Der er kun medtaget færdigbyggede ejerlejligheder, der er udbudt offentligt til salg i opgørelsen og som findes på Boliga.dk - projektsalg er udeladt. Boliga.dk har kendskab til alle tinglyste ejerlejlighedshandler foretaget siden 1992.