Statsminister Mette Frederiksen (S) fortryder ikke, at hun beordrede alle mink aflivet, selvom der ikke var lovhjemmel til det.

Så klar var meldingen, da statsministeren torsdag aften gæstede Aftenshowet på DR 1.

Svaret faldt på det allerførste spørgsmål, som blev stillet af én af de to værter, Ulla Essendrop.

»Lad os bare begynde med et hurtigt spørgsmål,« lød det fra DR-værten, som herefter tilføjede:

»Fortryder du, at du i onsdag beordrede at alle mink skulle aflives, før du havde klarhed over, om der var lovhjemmel til det?«

»Nej, det gør jeg ikke,« svarede Mette Frederiksen, som med det samme tilføjede:

»Fordi jeg mener, det er den rigtigt beslutning med den risikovurdering, der ligger, i forhold til danskernes sundhed.«

»Det er selvfølgelig en fejl, at der ikke var hjemmel dertil, men jeg mener, beslutningen var rigtig set lyset af den rådgivning, vi har fået fra sundhedsmyndighederne.«

I alt 17 millioner danske mink skal slåes ihjel. Foto: Astrid Dalum Vis mere I alt 17 millioner danske mink skal slåes ihjel. Foto: Astrid Dalum

Det var på et pressemøde 4. november, statsministeren var ude og sige, at alle mink i Danmark skal aflives. Hun henviste under pressemødet til Statens Serum Institut (SSI), som havde fundet en muteret virus blandt de smittede mink. En mutation, som kan indebære en risiko for, at den kommende vaccine ikke vil virke.

Minkavlerne over hele landet gik herefter i gang med at hasteaflive deres mink.

Søndag 8. november kom det dog frem, at Mette Frederiksens ordre, om at alle mink – også dem uden for smittezonerne – skulle slås ihjel, var ulovlig.

Det skabte kaos og forvirring, men alligevel skulle der gå to dage, før minkfarmerne modtog en ny mail om tirsdagen, hvor ordren blev omformuleret til en opfordring.