»Jeg slår dig ihjel. Bare vent din so. Hvad hedder du? Det er lige meget, jeg kender dig, jeg ved, hvem du er.«

Hun var ikke den eneste, manden truede på livet – og nu slår fagforbundet alarm.

Det var for to år siden, at en 43-årig mand, der var indlagt på den psykiatriske afdeling P302 på Odense Universitetshospital truede tre sygeplejersker på livet.

Nu har han fået sin dom, skriver TV 2 Fyn.

Han blev idømt tre måneders betinget fængsel med en prøvetid på et år.

Men sagen er på ingen måder enestående. Tværtimod.

»Trusler om vold er nærmest blevet et vilkår, fordi vi længe ikke har investeret i psykiatrien. Det er et tegn på, at der ikke er sket nogen ændring,« siger Helle Kruse Hansen, som er Dansk Sygeplejeråds næstforkvinde i Kreds Syddanmark, til TV 2 Fyn.

Hendes ord, om at trusler nærmest er blevet et arbejdsvilkår i psykiatrien, bakkes op af fagforbundet FOA's undersøgelse fra sidste år.

Her svarede hele 63 procent af de medlemmer, som arbejder i psykiatrien, at de har modtaget trusler om vold.

Så sent som i juli mistede en læge på Psykiatrisk Center Glostrup livet efter et knivstikkeri, mens to andre ansatte på blev såret. En 41-årig mand, der var patient, har siden erkendt sig skyldig i drab og er fængslet.

Tragedien har nu fået flere til at efterlyse politisk handling, herunder Dansk Sygeplejeråd.