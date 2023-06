'Coke', 'cola' eller 'sne'.

Kært barn har som bekendt mange navne, når det gælder det illegale stof kokain, og nu viser det sig, at kokainen på det danske marked er stærkere end nogensinde, hvilket øger risikoen for forgiftning og overdosis.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse på baggrund af styrelsens nye offentliggjorte rapport 'Narkotikasituationen i Danmark – delrapport 5', der samler resultater af overvågningen af koncentration og indhold i de illegale stoffer i Danmark.

»Illegale stoffer har ingen indholdsdeklaration, og når stofferne bliver stærkere, og der er så stor variation i styrken i de stoffer der indtages, øger det risikoen for overdosering. Det er et uforudsigeligt stofmarked der ude, og risikoen for at blive forgiftet eller i værste fald dø af stofferne, er til stede,« siger Kari Grasaasen, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen, i pressemeddelelsen.

Ifølge Sundhedsstyrelsen har renheden i kokain de seneste år ligget på et historisk højt niveau og er igen steget.

I 2020 var den gennemsnitlige renhed 57 procent, i 2021 var den gennemsnitlige renhed på 67 procent og i 2022 er den gennemsnitlige renhed på 73 procent.

Den høje renhed øger risikoen for en overdosis, og fordi variationsbredden er meget stor på markedet, er det særlig farligt at bruge stoffet.

Også styrken i cannabis er steget de seneste år og ligger nu på et højt, men stabilt niveau. Koncentrationen af THC, som er det aktive stof i cannabis, var i gennemsnit på 31 procent i 2022, hvilket næsten er en tredobling siden perioden før 2012.

Det er ikke kun de 'kendte' misbrugsstoffer, der bliver undersøgt og analyseret i den nye narkorapport.

Det samme gør også nye stoffer af flere forskellige stoftyper, herunder ketamin-lignende stoffer, ikkeregistrerede benzodiazepiner og det semisyntetiske cannabinoid, HHC.

»De nye psykoaktive stoffer er ofte mindst lige så farlige, som de mere kendte stoffer, og derfor er det vigtigt, at vi følger de nye stoffer og får dem risikovurderet og reguleret. Blandt andet ser vi i disse år såkaldte syntetiske cannabinoider og nye syntetiske opioider, der ofte er meget stærke og potente,« siger Kari Grasaasen og tilføjer:

»Vi kan aldrig helt forhindre, at de illegale stoffer kommer ind i landet, og at nogle misbruger dem. Men ved at risikovurdere og regulere de nye stoffer, kan vi minimere omfanget af misbruget og heraf skaderne med dem.«