Hundredtusinder af danskere kæmper med de skyhøje energipriser i øjeblikket.

Men for en del af dem kan prisstigningerne vise sig at blive det mindste problem.

Til vinter risikerer Danmark at løbe helt tør for træpiller, som bruges til opvarmning af 100.000 private hjem. Det skriver TV 2.

»Vi ser ind i, at nogen kommer til at fryse. Det er lidt uhyggeligt, at det skal være på den måde, men jeg kan ikke se, at det kan være anderledes,« siger Henrik Nørbo Mosegaard, som er formand for brancheforeningen Associationen Dansk Biobrændsel (ADB), til TV 2.

Situationen er ifølge ADB så kritisk, at brancheforeningen har sendt et bekymringsbrev til blandt andre klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

I forvejen er danskere med træpillefyr hårdt spændt for.

Prisen på træpiller er næsten tredoblet i forhold til samme tidspunkt sidste år – og intet tyder på, at udviklingen er ved at vende.

Tværtimod.

Krigen i Ukraine har således skabt den perfekte storm på træpillemarkedet.

Rusland var før krigen en af de største leverandører af biomasse – som bruges til at lave træpiller – til Europa. Det er slut nu.

Den afmatning i økonomien, krigen har ført til, betyder samtidig at der har været en opbremsning i byggeriet i Europa. Det betyder mindre produktion af tømmer og dermed mindre savsmuld – som bruges til træpiller.

Dermed kan udbuddet blive langt lavere end efterspørgslen – med en klar risiko for yderligere prisstigninger og decideret mangel på træpiller.