I 30 år har danske 15-årige haft europarekorden i druk, og at dømme ud fra en ny måling ser det ud til at fortsætte.

Det får Alkohol & Samfund til at slå alarm – og kræve handling.

Den nye undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at der fra 2018 til 2022 er sket en stigning i antallet af 15-årige skolebørn, som drikker alkohol, og at flere har været fulde mindst to gange.

Især blandt pigerne.

Det skriver Alkohol & Samfund i en pressemeddelelse.

De nye tal får interesseorganisationen til at konkludere, at 'kulturforandringen er gået i stå', 'at der skal mere til end snak', og at 'der er behov for ændrede rammer i lovgivningen'.

»Vi blev bekymrede, da 2018-data efter flere års fald viste en stagnation i udviklingen blandt piger og en lille stigning hos drenge, som har været fulde mindst to gange. Den nye undersøgelse fra 2022 bekræfter, at der et øget forbrug hos børn og unge af alkohol,« siger Alkohol & Samfunds direktør, Ida Fabricius Bruun, i pressemeddelelsen.

Hun vil derfor have politikerne på banen og foreslår en aldersgrænse på 18 år for køb af alle typer alkohol.

»Det vidner om, at der skal mere til end en snak med forældre og det store arbejde, som SSP’ere (et samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politiet, red.), kommuner, ungdomsuddannelser og folkeskoler har i gang.«

»Vi kan se, at rigtig mange aktører arbejder med en kulturforandring, men det kan ikke længere stå alene, når danske børn fortsat har en meget tidlig alkoholdebut og drikker sig fulde i en meget tidlig alder. De lovgivningsmæssige rammer for salg af alkohol må også følge med kulturforandringen,« lyder det fra Ida Fabricius Bruun.

I den nye undersøgelse svarer knap halvdelen af de 15-årige, at de har drukket sig fulde mindst to gange.

Blandt drengene er der faktisk sket et lille fald siden sidste måling fra 2018, men blandt pigerne er der derimod tale om en stigning på syv procentpoint.

Fakta om danske børns alkoholforbrug 84-85 procent af 15-årige børn har prøvet at drikke alkohol.

Der er sket en stigning blandt piger fra 2018 til 2022, og drenge ligger på samme niveau som forrige undersøgelse.

Siden 2018 har syv procentpoint flere piger og fire procentpoint flere drenge blandt 13-årige prøvet at drikke alkohol.

Mere end hver fjerde 15-årige dreng drikker alkohol mindst én gang ugentligt. Det samme gælder for lige under hver fjerde 15-årige pige.

Fra 2018 til 2022 er der sket en stigning i antallet af 15-årige piger, som har været fulde mindst to gange.

Videnskabelige studier har vist, at et tidligt forbrug af alkohol øger risikoen for, at unge ikke gennemfører uddannelse og udvikler alkoholproblemer senere i livet

»Vi ser alt for mange negative konsekvenser af et tidligt forbrug af alkohol – både på kort og lang sigt,« siger Ida Fabricius Bruun.