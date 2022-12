Lyt til artiklen

Tandlægeforeningen slår alarm efter at antallet af afbud til planlagte tandlægebesøg er eksploderet på det seneste.

For det kan få store konsekvenser – både sundhedsmæssigt og økonomisk – at udskyde besøget, lyder det.

En rundspørge, hvor 622 tandlægeklinikker over hele landet har deltaget, viser, at næsten syv ud af ti tandlæger oplever flere afbud end normalt i øjeblikket. Det skriver DR.

Over 90 procent af tandlægerne oplever, at de mange afbud og udskydelser af tandlægebesøg skyldes at mange danskere er hårdt ramt på pengepungen.

Af inflationen.

De mange afbud er ifølge Tandlægeforeningens formand Susanne Kleist 'dybt bekymrende'.

»Vi har aldrig været ude i noget, der er så ekstremt. Heller ikke under corona eller andre kriser, har vi set så stor en tilbageholdenhed hos danskerne,« siger hun til DR.

Susanne Kleist pointerer, at afbuddene kommer til gå ud over danskernes tand- og tandkødssundhed, idet potentielle huller og andre problemer ikke opdages i tide.

Samtidig risikerer eksempelvis et mindre hul at blive langt dyrere at behandle, hvis det ikke opdages og behandles i tide.