Mie Krog og Jette Lindhard er 'faglige veninder', og sammen hjælper de kvinder med at nå til tops i erhvervslivet. Det gælder om at droppe perfektionismen og dyrke networking.

Hvis du stræber efter at blive leder, så handler det om at kunne tænke to-tre skridt frem – ligesom med skak. Men du behøver ikke være alene om at forudse det næste træk.

Sådan lyder tankegangen bag 'Unfold your potential and power' – et udviklingsforløb, som Mie Krog og Jette Lindhard er hjernerne bag.

Siden 2016 har de været hinandens 'faglige veninder' med et fælles mål om at forløse potentialet hos de kvinder, som stræber efter topposterne i erhvervslivet.

»Det er ikke nødvendigvis dig selv, der er den bedste til at forudse det næste træk. Jeg tror, kvinder har behov for at kunne sparre med andre kvinder i forhold til karrierevej. Derfor giver vi også kvinderne en sikker base, hvor de trygt kan komme med deres bekymringer og stille de 'dumme' spørgsmål,« siger Mie Krog, mens Jette Lindhard supplerer:

»De fleste af kvinderne, vi vejleder, oplever hurtigt, hvor rart det er at være del af en gensidig berigelse. Talemåden 'der findes et sted i helvede for kvinder, der ikke hjælper hinanden', er præcist det modsatte af, hvad vi forsøger at få skabt. Vi danner et fællesskab, hvor kvinder stiller deres ressourcer til rådighed for hinanden,« lyder det fra Jette Lindhard, mens Mia kalder det »fedt og sjovt« at være leder og sætte dagsordenen.

»Den glæde deler vi med de kvinder, vi vejleder. Vi er midt i forandringens tid, og jeg mener, at jo flere kvinder der tør sætte sig på toppen, desto mere indflydelse får de også på, hvilken fremtid vi får. Lysten til at påvirke den proces kunne jeg godt tænke mig, at flere kvinder bakkede op om,« siger Mie Krog.

Hvad nu, hvis det er for sent?

For Mie og Jette handler det ikke blot om at lade kvinderne være en ressource for hinanden. Det handler i lige så høj grad om at se udviklingsforløbet som en god livsinvestering,

»Når man arbejder med ledelse, er der meget, der handler om at levere til andre. Mange af kvinderne har manglet et rum til at finde ud af, hvad de vil med deres karriere, og så er det, som om der går et lys op for dem, når de får tid til at prioritere sig selv. For dem bliver vores forløb en god investering i dem selv, fordi det kommer dem til gode i deres ledelse hver især,« siger Jette Lindhard.

Tanker som 'har jeg opnået det, jeg vil?' og 'hvad er det egentlig, jeg vil?' går igen hos mange af de kvinder, Mie Krog og Jette Lindhard hjælper gennem svingdøren op mod højere luftlag. Kvinder, der som oftest har passeret trediverne og prøver at finde deres mening med karrieren.

»Mange af kvinderne har på det tidspunkt i deres liv haft travlt med ting, der ikke handlede så meget om dem selv. Pludselig må det gerne handle om 'mig'. Så at skulle til at mærke, hvem man egentlig er, og hvad man selv har lyst til, er en form for personlig erkendelse og eksistentiel overvejelse, som kan være svær at stå i alene,« siger Mie Krog.

Realistiske rollemodeller

Mie Krog og Jette Lindhard beskriver følelsen af at være ambitiøs som en indre dialog om at have lyst til mere. Men hvad er mere egentlig?

»I processen om at tegne et billede af, hvad 'mere' er, støder kvinderne på spørgsmålet, hvem de skal lade sig inspirere af. Udfordringen er mediebilledet, som ofte hiver de samme kvinder ind i rampelyset. Det kræver, at kvinderne selv finder en, som de har lettere ved at identificere sig med. Ofte støder vi på en i vores omgangskreds, der har gjort det godt, og hende kan vi lære noget af – for hvis hun kan, så kan jeg også,« siger Mie Krog.

Mantraet for Mie Krog og Jette Lindhards arbejde kunne tilbage i 1970’erne passende have lydt: 'Kend dine egne styrker, kvinde' – på bedste rødstrømpemanér.

I dag anno 2020 er tilgangen en anden, men til gengæld er det stadig nogle af de samme mentale barrierer, der gør sig gældende.

»Mange mentale barrierer hos kvinder er som oftest ikke fysisk forankret, for det handler mere om ens egen forestilling om, hvor svært det kan være at blive topleder. Bekymringen om at man ikke kan,« siger Mie Krog, mens Jette Lindhard supplerer:

»Jeg tror også, at kvinder kan have større tendens til trække sig, når de møder modgang, i stedet for at sige: 'Sådan er livet' og 'op på hesten igen'. Her tror jeg, at vi kan hjælpe kvinderne med at sige, at modgang ikke er ensbetydende med, at rejsen slutter.«

Drop perfekthedsidealet

Evnen til at lytte til egne ambitioner kan dog let komme til at stå i vejen for mange af de andre kasketter, man har – for eksempel rollen som mor og 'family-planner'. For hvordan skulle man kunne prioritere det hele samtidig med, at man stiger i graderne?

»Mange kvinder er næsten for flittige og slider sig selv for hårdt. Hvornår er nok egentlig nok? De skal turde sige til sig selv: 'Nu har jeg nået mit mål.' Og så skal de lære at bede andre om hjælp og dele ansvaret,« siger Mie Krog.

»Jeg tror også, det påvirkes af vores forhold til, hvordan en 'topkvinde' skal se ud. Man skal helst være toptrænet, ikke have tegn på rynker, se supersmart ud – listen er lang. Hele Instagram-helvedet, hvor alt skal se perfekt ud, forener sig rigtig dårligt med at give den gas på karrierefronten. Giv slip – det går nok, der er en anden, der bager dine boller og putter dit beskidte tøj i maskinen, for du kan ikke det hele selv,« supplerer Jette Lindhard.

Mie Krog understreger, at det er okay at fejle:

»Alting skal ikke stå snorlige altid – du skal turde være i livet og tage de nedture, der kommer, og øve dig i at slå håret lidt mere ud. Vi er tilhængere af 'rollemodels-kvindekampen': Hvordan designer man sig selv i sin familie? Din mand skal være villig til at dele arbejdsopgaverne i familien, for ellers får du et helvedes hyr med at nå op på topposterne.«

Networking

Vi kvinder kan nu også kan lære noget af mændene, påpeger Mie Krog og Jette Lindhard: At netværke. Det er de afsindigt gode til i form af for eksempel golfklubber og VL-grupper. Og så er mænd måske bedre til at sige pyt, når det kommer til stykket?

»Kvinder glemmer ofte at investere i de uformelle netværk, hvor man kan få den sparring, man mangler. Det kunne være et råd fra en kvinde, der selv har stået i samme situation for flere år siden og nu har taget springet. Kvinder bør øve sig i at give de små gode råd til hinanden. For dem, der deler, vinder,« siger Mie Krog.