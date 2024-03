Det halter med at få betalt en række parkeringsbøder – og i stedet hober de sig bare op.

I hvert fald, hvis man tager et kig på ubetalte parkeringsbøder i Aarhus Kommune.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse ifølge TV 2 Østjylland.

Godt og vel 19 millioner kroner har kommunen til gode hos borgere, hvilket rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad, har svært ved at begribe.

»Det er helt urimeligt, at nogle tilsyneladende spekulerer i ikke at betale deres gæld til kommunen. Den samlede gæld nærmer sig en halv milliard kroner. De penge bør bruges på velfærd frem for at forsøde livet hos dem, der snyder fællesskabet.«

En borger mangler eksempelvis at betale 250 bøder, hvilket løber op i en gæld på 211.000 kroner.

DR skriver, at Rabih Azad-Ahmad nu foreslår, at kommunen skal kunne tage borgeres bil i pant for at få bøderne betalt.

Det kan kommunen dog ikke lige nu på grund af lovgivning, men han håber, Christiansborg vil lytte.

»Det er ikke rettet mod borgere, som har fået et par afgifter, men vi har et tilfælde med en borger, som har 250 ubetalte parkeringsafgifter. Det vil være målrettet borgere, som systematisk undlader at betale deres afgifter,« siger rådmanden.