Ungdomscampen Skyland Beach Camp lukker ned, efter at Nordjyllands Politi tidligere fredag anbefalede at gøre netop det.

Det siger medstifter Bjørn Nikolaj Lund Pedersen til DR Nordjylland.

»Det er vi super kede af, men vi har valgt at følge det, politiet råder os til at gøre,« siger Bjørn Nikolaj Lund Pedersen, der dog mener, det ville have været forsvarligt at fortsætte campen.

Skyland Beach Camp begyndte søndag i sidste uge og skulle være fortsat med op imod 1.500 deltagere i næste uge.

Er eller var du til stede på Skyland Beach Camp? Skriv til B.T. på 1929@bt.dk

Politiet har dagligt været til stede på Kattegat Strand Camping i Øster Hurup, hvor arrangementet har fundet sted, og har løbende sagt god for arrangementet.

Men den vurdering ændrede sig pludseligt fredag, hvor politiet meldte ud, at man nu anså arrangementet for at være en overtrædelse af forsamlingsforbuddet og gav Skyland dødsstødet.

Bjørn Nikolaj Lund Pedersen var imidlertid ikke klar til at give op. Herfra lød den første reaktion, at politiet var 'ude på dybt vand', og at man i ledelsesgruppen overvejede at lade Skyland fortsætte.

»Vi føler, der er gået politik i det nu, fordi vi har fået en masse opmærksomhed fra medierne. Det er ærgerligt,« sagde han tidligere fredag.

Men nu har man officielt givet op og lukker altså ned for Skyland.

Tidligere har både virologer og borgmesteren i Mariagerfjord Kommune advaret mod ungdomscampen.

Borgmester Mogens Jespersen udtalte forleden til Ritzau, at han mente, at arrangementet var 'lidt uansvarligt' med tanke på coronasituationen.

Og i weekenden udtalte virologerne Søren Riis Paludan fra Aarhus Universietet og Allan Randrup Thomsen fra Københavns Universitet, at arrangementet udgjorde en risiko for unødvendig spredning af coronavirus.