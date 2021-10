52.000 kroner.

Det er beløbet som Aarhus Fremad nu sender i retning af Skyggebørn, der er en organisation, der hjælper børn i sorg, hvis de har mistet mor, far eller søster.

Beløbet kommer fra en auktion, der sluttede fredag eftermiddag, hvor man kunne byde på Aarhus Fremads udebanetrøjer, der bar et Skyggebørn logo på brystet.

Direktør i Aarhus Fremad, Lars Kruse, der selv mistede sin mor som barn, er lykkelig over de mange penge, de har kunne samle ind.

Sådan ser udebanetrøjen ud, som du nu kan få fingrene i. Foto: Aarhus Fremad

»Det er gået over alt forventning. Over 50.000 kroner. Det er vi meget stolte af. Opbakningen har været fuldstændig vild. Det viser, at den her klub kan noget helt speciel. Vores fans og sponsorkreds har virkelig hjertet på det rette sted.«

Stifter af Skyggebørn, Jes Dige, er også lykkelig over beløbet, og han hører først om, hvor mange penge det er blevet til, da B.T. ringer til ham.

»Det er virkelig imponerende. Det er ikke verdens største klub, vi snakker om. Men de har en utrolig loyal fanskare og mange, der synes, det er et godt initiativ og på den måde vil støtte op. Jeg er dybt rørt, og vi er meget taknemmelige. Det kan ikke understreges nok. Det er fantastisk. Jeg er vildt overrasket over, at det blev så meget.«

Jes Dige er heller ikke et sekund i tvivl om, hvad pengene skal bruges til. De knap 380 børn skal forkæles til de næste gruppemøder.

»Der sidder altid en pige på syv år og spørger, hvor mange is vi kan få for de penge, vi får udefra. Jeg lader hende sidde længe med den finger i vejret. Hun er utrolig sød. Spørgsmålet kommer prompte, så jeg må jo regne på det, og så bliver vi nok enige om, at vi slet ikke kan spise så meget is, så der er lige til det næste stykke tid.«

»Der er også noget socialt og fælles i et måltid mad. Det har de også brug for. Penge til mad og is får hurtigt ben at gå på. Der skal bruges penge til at holde den aktivitet i live, og de penge falder et tørt sted. Det er en kæmpe hjælp med nogle penge, som man frit kan gøre brug af.«

Alle de udebanetrøjer, som spillerne har båret til kampe, er blevet solgt på auktionen, men vil du stadig gerne have fat i en trøje, så er det stadig muligt. Det bliver dog ikke en, som spillerne har haft på til kamp, men man kan stadig støtte op om den gode sag.