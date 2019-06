Skybrud, kæmpehagl og kraftige tordenbyger. Et voldsomt uvejr ramte store dele af landet onsdag eftermiddag, aften og natten til torsdag.

Det gik heftigt for sig, da et tordenvejr onsdag trak op over Danmark fra syd.

Allerede i eftermiddagstimerne var der bulder og brag i Jylland og på Fyn, og i løbet af aften- og nattetimerne trak uvejret mod øst.

»Der var flere skybrud i Vestjylland og på Vestsjælland,« fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, Henning Gisselø, og forklarer, at der var tale om flere grupper af byger, der trak op over Vestjylland og Vestsjælland.

Foto: Mads Claus Rasmussen

Det var også de to landsdele, der blev hårdest ramt.

I Kalundborg faldt der 34 millimeter regn, og i Vestervig viste nedbørsmålerne hele 35 millimeter.

»Der er også kommet regn andre steder, men ikke nær så meget. Det er de to steder, der blev topscorerne,« siger han og tilføjer, at mens det nogle steder stod ned i stænger, slap andre uden så meget som en dråbe.

»Tordenbygerne trak op i Vestjylland, på Fyn og Vestsjælland, men der var ligesom et 'gab' mellem dem. I Aarhus, hvor man i øjeblikket spiller den store Kong Arthur-forestilling på Moesgaard Museum fra Det Kongelige Teater, var de meget nervøse, men her gik de mere eller mindre fri. Så der har været store regionale forskelle,« siger Henning Gisselø.

Foto: Annelene Petersen

Omkring klokken 23 ramte uvejret København med torden og byger, og selv om der kun var sølle fem millimeter til hovedstaden, fik især de mange deltagere i metalfestivallen Copenhell en hård start på natten.

Efter nogle meget varme dage er der nu lagt op til 'en helt anden vejrtype'.

»Det bliver køligere, og vi får stadig byger, men de bliver mindre, og det bliver ikke helt så voldsomt,« lyder det fra meteorologen, som også kun har temperaturer på mellem 15 og 20 grader til os de kommende dage.

»Solen skal nok komme igennem, og torsdag bliver en meget flot dag,« siger Henning Gisselø, som også spår om en weekend med 'pænt vejr' og tørvejr til Sankt Hans-bålene.