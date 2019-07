Det kan blive koldt at hoppe i vandet i Vesterhavet denne weekend. Pålandsvind lægger varmen på køl.

Weekenden byder på ret store temperaturudsving i Danmark, og i dele af det vestlige Jylland er der fredag eftermiddag udsigt til så store mængder regn på så kort tid, at Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) fredag morgen har udsendt et varsel om skybrud.

- Det er altid svært at komme med forudsigelser om skybrud, men vi ser mulighed for et i eftermiddag i det vestlige Jylland. Skal det indsnævres nærmere er risikoen størst inden for en radius af cirka 50 kilometer ved Ringkøbing, siger Jesper Eriksen, meteorolog ved DMI, tidligt fredag morgen.

DMI definerer et skybrud som over 15 millimeters nedbør inden for en periode på højst 30 minutter.

- Fredag får mange dele af landet spredte byger og ikke ret meget sol med temperaturer mellem 18 og 23 grader. Nordjylland får lokalt op til 25 grader, og landsdelen slipper stort set også for nedbør sammen med det nordlige Sjælland og Bornholm, siger Jesper Eriksen.

Fredag eftermiddag begynder det at klare op fra nordøst.

- Så der er udsigt til en fin sommeraften, men der vil nok stadig være byger i den vestlige del, siger Jesper Eriksen.

Natten til lørdag driver skyer og tåger ind fra Nordsøen.

- Tågen kan muligvis genere trafikanterne i de tidlige morgentimer med lav sigtbarhed på omkring 100 meter, siger han.

Lokalt kommer der småbyger lørdag, men dagen byder også på solskin og op til 25 graders varme.

Ude ved Vesterhavet skal turister og lokale dog indstille sig på meget køligere temperaturer.

- En pålandsvind kommer ind direkte ude fra Nordsøen, og det bliver kun omkring 15 grader varmt ude ved vestkysten både lørdag og søndag, siger Jesper Eriksen.

I det øvrige Danmark bliver det søndag mellem 18 og 23 grader.

- Vinden frisker en del op på søndag, men det skulle holde tørt med nogen eller en del sol, siger Jesper Eriksen.

