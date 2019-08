»Det lugtede ikke bare, det stank.«

Sådan fortæller den lokale Spar-købmand i Agerskov, Sonja Rosenfeldt Petersen, til B.T. efter et skybrud med over 20 millimeters regn på 20 minutter i weekenden havde forårsaget, at toiletpapir, afførring og andre ulækre ting fra kloaksystemet flød på byens store forbindelsesvej, Engeriis.

Vejen var så ulækker, at det fik Sonja Rosenfeldt Petersen til tasterne, hvor hun på Facebook skrev, at Engeriis var smurt ind i lort og toiletpapir.

Opslaget var rettet mod gruppen '6534 Agerskov,' hvor billederne fra Sonja Rosenfeldt Petersen medførte mange reaktioner og kommentarer. Blandt andet »Føj for fanden.«

Sådan så det ud i Agerskov efter skybruddet i weekenden. Vis mere Sådan så det ud i Agerskov efter skybruddet i weekenden.

Det er ikke første gang

For to år siden havde borgerne i Agerskov sendt et referat til kommunen, hvor de fortalte, at de havde problemer med overfladevand.

Da kloakken alligevel flød over sidste år, fik borgerne besked om, at det ikke ville gentage sig. Det blev alligevel tilfældet i weekenden, og det fik Sonja Rosenfeldt Petersen til at reagere.

Hun siger, at det normalt ikke er hendes politik at skrive offentligt, men hvis det ikke kan gøres på den pæne måde, så må det gøres på den grimme måde.

Som JydskeVestkysten skriver, så har Tønder Forsyning, der har ansvaret for kloakkerne lovet at kigge på sagen.